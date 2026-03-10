Cameroun : les commerçants du marché Mokolo en colère après la destruction de leurs boutiques

Le 9 mars 2026, l’esplanade de l’hôtel de ville de Yaoundé a été le théâtre d’une protestation matinale : environ une centaine de commerçants s’y sont rassemblés pour dénoncer la démolition intervenue quelques heures plus tôt dans leurs points de vente situés au marché Mokolo, le principal marché de la capitale camerounaise.

Notre correspondant à Yaoundé, Richard Onanena, rapporte que la colère et le désarroi étaient palpables parmi les manifestants. Simon Bassilekin, commerçant affecté par les destructions, explique qu’il a tout perdu et réclame la restitution de ses biens, insistant sur le fait que, à son âge, se reconstruire paraît particulièrement difficile.

Les témoignages recueillis évoquent des pertes très lourdes. Selon les commerçants, les préjudices s’élèveraient à plusieurs milliards de francs CFA : plus de 500 personnes auraient vu leurs marchandises partir en fumée et des centaines de hangars ainsi que plusieurs dizaines de boutiques auraient été rasés, des destructions attribuées, d’après les premiers éléments, à la Société immobilière du Cameroun (SIC), supposée propriétaire du site.

Depuis cet épisode, l’activité commerciale est quasiment paralysée, plongeant de nombreuses familles dans l’incertitude financière. Chantal, une vendeuse du marché, rappelle que beaucoup exercent à crédit et s’inquiète de l’impossibilité de rembourser les emprunts contractés pour approvisionner leurs étals.

Descente du maire pour apaiser la situation

Le maire de Yaoundé, Luc Messi Atangana, a quitté son bureau afin de rencontrer les personnes rassemblées devant l’hôtel de ville. Dans un premier temps, il a cherché à calmer les manifestants et a indiqué qu’il s’abstiendrait, pour l’instant, d’engager une procédure judiciaire contre la SIC suite à cette opération de démolition. Il a ajouté qu’en tant que responsable des forces publiques, il prendrait des mesures pour empêcher toute nouvelle intervention de la société sur cet emplacement.

La mairie assure qu’elle mènera les investigations nécessaires pour faire la lumière sur les circonstances de ces destructions. En attendant les conclusions, les autorités précisent que l’accès au site reste interdit et que les commerçants ne peuvent pas y reprendre leurs activités pour le moment.