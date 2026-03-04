Cameroun : la famille d’Anicet Ekane reçoit sa dépouille

La famille d’Anicet Ekane a récupéré la dépouille mardi 3 mars 2026, trois mois après le décès survenu dans des circonstances restées troubles pendant sa détention au secrétariat d’État à la Défense. Le corps a été immédiatement pris en charge pour être acheminé vers Douala, sa ville natale.

Le convoi funéraire a quitté l’hôpital central de Yaoundé sous les vivas et des chants religieux. Walter Epée, patriarche de la famille, a exprimé sa douleur en termes spirituels et a rappelé que, pour eux, le jugement ultime appartient à la providence.

Anicet Ekane avait été interpellé à la fin d’octobre 2025, au plus fort des manifestations contre la réélection de Paul Biya pour un nouveau mandat. Soutien de l’opposant Issa Tchiroma et souffrant de problèmes de santé importants, il n’a pas survécu à sa détention.

Maître Meli, avocat des proches, a dénoncé l’ironie tragique de la situation : selon lui, Ekane avait été conduit en vie à la gendarmerie de la région du Littoral et c’est inerte que la famille en a reçu les restes.

Le rapport d’autopsie remis aux conseils

Parmi les personnes présentes lors de la levée du corps figuraient quelques militants issus de différentes formations de l’opposition; certains responsables politiques ont choisi de calmer les esprits, d’autres ont décliné les sollicitations des journalistes. Pour l’ancien candidat Akere Muna, la période appelle au recueillement mais aussi à s’attaquer aux graves problèmes de gouvernance mis en évidence par les revendications populaires.

Les avocats ont reçu le rapport d’autopsie, un document de 16 pages qui conclut pour l’instant à une mort de cause naturelle. Il appartient désormais à la famille de décider si elle souhaite demander une contre-expertise.