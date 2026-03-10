Cameroun : Emprunt de 108,4 milliards FCFA à la Chine pour financer l’extension du réseau national de fibre optique

Le gouvernement camerounais a autorisé, par décret présidentiel du 6 mars 2026, la signature d’un prêt de 1,35 milliard de yuans (environ 108,4 milliards de FCFA) auprès de la China Eximbank pour financer la quatrième phase de l’extension du backbone national de fibre optique, une opération destinée à renforcer la transmission du trafic Internet à travers le territoire.

Le financement extérieur vise à soutenir le déploiement d’une dorsale nationale à haute capacité qui relie les grandes agglomérations, les centres techniques et les points d’accès aux réseaux internationaux. Le texte officiel précise que les ressources empruntées serviront exclusivement à la poursuite des travaux d’extension du réseau de fibre optique.

Le projet de backbone national est mené par étapes depuis plus d’une décennie. Les documents ministériels consultés indiquent des avancées importantes lors des premières phases de construction, tant en termes de kilomètres posés que d’implantations d’infrastructures de transmission.

État des lieux des phases antérieures et objectifs techniques

Entre 2011 et 2016, les deux premières phases ont permis la pose d’environ 5 000 kilomètres de câbles optiques. Un tronçon supplémentaire d’environ 1 000 kilomètres a été installé le long du pipeline Tchad-Cameroun, portant la longueur du réseau national à près de 6 000 kilomètres et donnant lieu à l’implantation d’environ 64 sites de transmission. À cette période, une boucle de sécurité reliant Yaoundé, Douala et Bafoussam a été réalisée pour protéger l’axe économique principal des ruptures de service.

La phase suivante, lancée à partir de 2017, a accéléré le rythme des installations : plus de 4 000 kilomètres de fibre optique ont été ajoutés selon des notes techniques produites par les services de l’État. Ces extensions ont permis d’étendre la couverture vers des localités des régions du Nord, de l’Est et du Sud, jusque-là moins bien desservies.

Au terme de ces travaux, le réseau national approchait les 12 000 kilomètres de fibres optiques et comptait 86 sites de transmission. Des boucles supplémentaires ont été mises en place pour assurer une redondance et maintenir la circulation des données en cas de panne sur une portion du réseau.

La dorsale camerounaise intègre également des liaisons internationales : des connexions ont été établies avec des pays voisins, dont le Tchad, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Nigeria, dans le but d’améliorer l’interconnexion régionale, selon les documents de programmation du ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire (Minepat).

Le décret signé le 6 mars 2026 habilite le ministre de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire à négocier et conclure l’accord de prêt avec la China Eximbank pour le montant indiqué, en précisant l’affectation des fonds à la quatrième phase du projet de backbone national de transmission par fibre optique