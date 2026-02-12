Cameroun – Elite One : PWD et Panthère Sportive s’affrontent lors de la 5e journée

Le championnat Élite One du Cameroun revient pour sa 5e journée les dimanche 15 et lundi 16 février 2026, avec un rendez-vous majeur entre PWD de Bamenda et la Panthère Sportive du Ndé. Ces deux équipes se tiennent à deux points au classement et s’affrontent dans un duel qui pourrait bouleverser la hiérarchie.

PWD de Bamenda, auteur de trois succès en quatre sorties et porté par la victoire 2-1 contre Fauve Azur lors de la dernière journée, retrouve son stade de proximité avec l’objectif d’enchaîner. Les Abakwa Boys, deuxièmes (9 points, +2), visent une nouvelle performance à domicile pour réduire l’écart avec le leader.

La Panthère Sportive, 4e (7 points, +3), débarque à Bamenda après avoir concédé sa première défaite face à Gazelle FA (0-1). Les joueurs du Ndé savent qu’une victoire chez le dauphin relancerait pleinement leur ambition d’accrocher le podium, voire de viser plus haut.

Les autres affiches à ne pas manquer

Co-leader avec 9 points et un goal-average positif, Gazelle FA de Garoua reçoit AS Fortuna. Forts de leur succès face à la Panthère, les Garouanais veulent enchaîner pour rester au contact du sommet. Fortuna, qui a surpris le champion Colombe lors de la 4e journée, peut profiter de ce déplacement pour se hisser dans la première moitié du tableau.

À Melong, Coton Sport (6e, 6 pts) accueille Fauve Azur (13e, 3 pts). Les Cotonculteurs, tenus en échec 2-2 récemment, entendent conserver leur série sans défaite et se rapprocher des places hautes, tandis que Fauve Azur lutte pour sortir de la zone délicate du classement.

Le tenant du titre, Colombe Sportive (9e, 4 pts), traverse une période délicate et doit répondre aux attentes face à Aigle Royal (7e, 5 pts) ; ce match pourrait peser lourd dans la suite de leur saison. À Limbe, Victoria United (11e, 3 pts) reçoit Aigle de la Menoua (8e, 5 pts), qui cherchera à se relancer après sa défaite contre Dynamo.

Lundi à Yaoundé, Canon Sportif (8e, 5 pts) affronte Unisport (5e, 7 pts). Le Kpa Kum, qui vient d’obtenir sa première victoire, souhaite confirmer son redressement tandis qu’Unisport vise une performance déterminante loin de ses bases.