Cameroun : deux agents des services de renseignement auditionnés au procès Martinez Zogo

Ce 16 février 2026, le tribunal en charge de l’affaire Martinez Zogo a entendu deux nouveaux témoins appartenant aux services de renseignement camerounais. Leur audition s’inscrit dans le cadre du procès qui vise à élucider les circonstances de la mort du journaliste.

Les chefs retenus dans ce dossier comprennent assassinat, actes de torture, enlèvement et séquestration. Ces qualifications, au cœur du réquisitoire, orientent les investigations et les débats devant la cour.

Martinez Zogo, animateur radio reconnu, avait été retrouvé sans vie à Yaoundé en janvier 2023 ; son corps présentait des traces de tortures extrêmement sévères qui avaient choqué l’opinion publique.

L’interrogatoire des deux fonctionnaires du renseignement pourrait apporter des éléments nouveaux sur l’origine des violences et sur d’éventuelles responsabilités institutionnelles ou individuelles, même si le tribunal reste sobre sur les détails rendus publics.

Auditions au cœur du dossier

La comparution de ces témoins marque une étape importante pour la procédure : leurs déclarations seront confrontées aux autres pièces et témoignages déjà versés au dossier afin de reconstituer la chaîne des événements.

Au fur et à mesure des auditions, magistrats et parties civiles cherchent à déterminer les modalités de l’enlèvement et à établir qui a pu être impliqué, directement ou indirectement, dans ce drame.