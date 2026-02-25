Cameroun : Anicet Ekane déclaré mort naturelle par le rapport d’autopsie

Les scellés apposés sur la dépouille d’Anicet Ekane ont été levés le lundi 23 février 2026, a-t-on appris auprès des autorités compétentes.

Dans la foulée, le ministère de la Défense a diffusé un communiqué affirmant que l’autopsie pratiquée sur le corps conclut à une mort naturelle.

Personnalité reconnue de l’opposition camerounaise, Anicet Ekane suscite depuis son décès de nombreuses interrogations au sein de la classe politique et de l’opinion publique.

Les avocats de la famille et de la défense, qui n’ont pas été autorisés à consulter le rapport d’autopsie, jugent pour leur part qu’une simple annonce officielle ne suffit pas à lever les doutes et remettent en question la crédibilité d’une annonce faite uniquement par communiqué.

Les réserves des conseils

Selon leurs conseils, l’absence d’accès au document médical empêche toute vérification indépendante des conclusions avancées par le ministère. Ils réclament la transmission du rapport afin d’examiner les éléments techniques et méthodologiques sur lesquels s’appuie l’autorité militaire.

À ce stade, la publication du communiqué n’a pas apaisé les tensions : les intervenants réclament davantage de transparence pour comprendre pleinement les circonstances entourant la mort d’Anicet Ekane.