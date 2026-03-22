C1 CAF : RS Berkane contre Al Hilal pour une place en demi‑finales

La Renaissance Sportive de Berkane se déplace ce dimanche à Omdurman pour disputer la manche retour des quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF face à Al Hilal, après un premier acte soldé par un 1-1 au stade municipal. Cette rencontre, où la moindre erreur peut s’avérer décisive, va déterminer lequel des deux clubs rêvera d’une place dans le dernier carré.

Lors du match aller, les Berkanis avaient montré de vraies ambitions offensives, mais ils ont buté sur une défense soudanaise bien organisée. Pris à contre-pied en début de partie, les Marocains ont dû courir après le score avant d’obtenir un partage des points dans les instants finaux, limitant ainsi la facture devant leurs supporters.

Ce résultat laisse toutefois un léger avantage psychologique à Al Hilal, qui retrouvera son public et l’environnement familier de son stade. Solide sur ses terres et rompu aux rendez-vous continentaux, le club d’Omdurman sait qu’il peut se contenter d’un résultat mesuré, pourvu qu’il préserve sa cage.

Enjeux et attentes pour le retour

Pour Berkane, la marge de manœuvre est réduite : il faudra convertir les occasions et resserrer l’arrière-garde si l’équipe veut inverser la tendance loin de ses bases. Fort de son expérience récente en compétitions africaines, le club orange dispose néanmoins des qualités nécessaires pour viser un résultat favorable sur la pelouse de l’adversaire.