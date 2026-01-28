Burkina Faso réforme ses volontaires de défense pour améliorer la mobilité

Le gouvernement burkinabè a engagé une réorganisation des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) afin d’accroître leur mobilité opérationnelle : les autorités multiplient les livraisons de véhicules, de motos et de matériels logistiques financés par le Fonds de soutien patriotique pour faciliter les déplacements et les interventions sur les axes sensibles du pays. ([sahellibertynews.com](https://sahellibertynews.com/2025/05/23/burkina-faso-reconquering-the-territory-logistical-reinforcement-of-the-vdp-to-consolidate-their-role-as-local-relays-of-the-fds/?utm_source=openai))

Cette réforme s’inscrit dans une série de mesures prises depuis 2023 pour structurer et professionnaliser les supplétifs civils de l’armée. Des textes administratifs ont redéfini la Brigade des Volontaires pour la défense de la patrie (BVDP) et intégré des centres de formation destinés à standardiser les pratiques et la chaîne de commandement. Parallèlement, des cohortes régulières de VDP sont formées et envoyées sur le terrain, la cinquième promotion comptant plusieurs centaines d’éléments ayant achevé une période de formation initiale. ([sidwaya.info](https://www.sidwaya.info/le-conseil-des-ministres-du-jeudi-13-avril-2023/?utm_source=openai))

Les approvisionnements matériels s’appuient en grande partie sur les ressources du Fonds de soutien patriotique, qui a servi à couvrir primes, alimentation, soins et investissements logistiques. Des bilans officiels publiés en fin d’année 2024 et des communiqués militaires mentionnent des dépenses significatives pour le volet fonctionnement des VDP, et l’arrivée de lots d’équipements a été rapportée par les sources militaires et la presse locale. ([aib.media](https://www.aib.media/%F0%9D%90%85%F0%9D%90%A8%F0%9D%90%A7%F0%9D%90%9D%F0%9D%90%AC-%F0%9D%90%9D%F0%9D%90%9E-%F0%9D%90%AC%F0%9D%90%A8%F0%9D%90%AE%F0%9D%90%AD%F0%9D%90%A2%F0%9D%90%9E%F0%9D%90%A7-%F0%9D%90%A9%F0%9D%90%9A/?utm_source=openai))

Un renforcement logistique au cœur de la stratégie

Sur le terrain, les autorités visent à faire des VDP des relais territoriaux plus mobiles et autonomes, capables d’appuyer rapidement les Forces de défense et de sécurité (FDS) dans des opérations de stabilisation et de sécurisation des localités reconquises. Des convois contenant véhicules tout-terrain, motos tout-chemin et matériel de communication ont été réceptionnés par l’état-major général, selon des communiqués précisant leur destination vers des unités déployées dans le Nord et l’Ouest. ([sahellibertynews.com](https://sahellibertynews.com/2025/05/23/burkina-faso-reconquering-the-territory-logistical-reinforcement-of-the-vdp-to-consolidate-their-role-as-local-relays-of-the-fds/?utm_source=openai))

Le financement centralisé via le Fonds de soutien patriotique a permis, selon les comptes rendus officiels, de mobiliser des montants importants au titre de l’année 2024, dont une part déterminante a été affectée aux frais de fonctionnement et aux investissements logistiques destinés aux VDP. Les autorités ayant la charge de la programmation indiquent que ces ressources couvrent notamment la prime d’opération, l’alimentation, les soins de santé et l’équipement. ([aib.media](https://www.aib.media/%F0%9D%90%85%F0%9D%90%A8%F0%9D%90%A7%F0%9D%90%9D%F0%9D%90%AC-%F0%9D%90%9D%F0%9D%90%9E-%F0%9D%90%AC%F0%9D%90%A8%F0%9D%90%AE%F0%9D%90%AD%F0%9D%90%A2%F0%9D%90%9E%F0%9D%90%A7-%F0%9D%90%A9%F0%9D%90%9A/?utm_source=openai))

Parallèlement aux renforts matériels, des voix nationales et internationales continuent de pointer des risques liés au recours massif à des supplétifs civils insuffisamment formés : des enquêtes et reportages ont documenté des allégations d’exactions et des incidents ayant touché des populations locales, ce qui place la question du contrôle, de la formation et du respect du cadre légal au centre des débats sur l’emploi des VDP. ([lemonde.fr](https://www.lemonde.fr/afrique/article/2025/03/21/au-burkina-faso-les-bir-du-capitaine-traore-en-premiere-ligne-de-la-sale-guerre-contre-les-djihadistes_6584131_3212.html?utm_source=openai))

Selon des annonces de l’état-major, un nouveau lot d’équipements destiné aux Volontaires pour la défense de la patrie a été remis aux autorités militaires et transporté vers des centres de déploiement régionaux à la fin du mois de mai 2025. ([sahellibertynews.com](https://sahellibertynews.com/2025/05/23/burkina-faso-reconquering-the-territory-logistical-reinforcement-of-the-vdp-to-consolidate-their-role-as-local-relays-of-the-fds/?utm_source=openai))