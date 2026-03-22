Burkina Faso : quand la plume africaine se tient « Debout maintenant »

La 7e édition du Grand Prix de Poésie Thomas Sankara s’est tenue le 21 mars 2026 à Ouagadougou, jour de la Journée internationale de la poésie. Le jury a couronné Drissa Zerbo pour son recueil « L’éveil des plaines », qui a obtenu 146 points sur 180 parmi 69 œuvres soumises en provenance de huit pays africains.

La cérémonie, organisée sous l’égide de la structure Afrique Wilila, a rassemblé poètes, étudiants et acteurs du secteur éditorial autour d’une programmation placée sous le thème « Debout maintenant ». La remise des prix s’est déroulée dans un climat consacré à la lecture et à la performance poétique, avec des interventions destinées à promouvoir la chaîne du livre au Burkina Faso et sur le continent.

La compétition, qui a attiré des contributions du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de la République démocratique du Congo, de Madagascar, de la Côte d’Ivoire et du Congo-Brazzaville, a mis en lumière une diversité de voix et de formes. Soixante-neuf manuscrits ont été évalués par le jury en vue d’établir un palmarès unique pour cette septième édition.

Un exercice de sélection axé sur la jeunesse et la diffusion du livre

Le lauréat, Drissa Zerbo, s’est imposé avec son œuvre « L’éveil des plaines », recueillant 146 points sur un total possible de 180. Interrogé après l’annonce des résultats, il a exprimé sa gratitude : « C’est un honneur pour moi de recevoir ce prix. Le thème m’a vraiment inspiré. Mais au-delà de cela, les événements qui se sont déroulés en début d’année ont aussi contribué à ce résultat. »

Selon les organisateurs, l’édition a placé un accent particulier sur la formation des jeunes, par des ateliers et des rencontres destinés aux étudiants et aux futurs professionnels du livre. Afrique Wilila a présenté l’événement comme un moyen de renforcer les maillons de la filière — de l’écriture à la diffusion — en favorisant des partenariats entre maisons d’édition, libraires et structures culturelles.

La présidente du comité d’organisation, Noëllie Dao/Hien, a remercié les partenaires, les candidats et le public pour leur engagement. « Nous avons atteint nos objectifs et honoré nos engagements », a-t-elle déclaré, soulignant le travail de coordination nécessaire pour mobiliser des contributions internationales et assurer le déroulement de la manifestation.

La thématique retenue pour cette édition, « Debout maintenant », a servi de fil conducteur aux lectures et aux discussions, donnant lieu à des interventions d’auteurs et à des performances scéniques qui ont ponctué la remise du prix. Le jury a clos ses délibérations après l’examen des 69 œuvres soumises et l’attribution du classement final.