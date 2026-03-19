Burkina Faso : lAid El Fitr sera célébré vendredi 20 mars 2026

Le croissant lunaire qui marque la fin du mois de jeûne a été observé ce jeudi 19 mars 2026 dans plusieurs localités du Burkina Faso, annonce la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) : l’Aïd el-Fitr sera célébré vendredi 20 mars 2026 sur l’ensemble du territoire, avec des horaires de prière différenciés selon les organisations religieuses.

Dans un communiqué rendu public après l’observation du croissant lunaire, la FAIB a confirmé la date de la fête qui conclut le mois de Ramadan. L’annonce intervient après des observations locales du croissant, procédure traditionnelle utilisée par les autorités religieuses pour déterminer la fin du mois de jeûne.

Une photo accompagnant les communiqués montre des fidèles en prière à la place de la Nation de Ouagadougou lors d’une précédente célébration, soulignant la portée collective de cet événement religieux au sein des communautés musulmanes du pays.

Horaires et modalités de la prière de l’Aïd selon les instances religieuses

La Communauté musulmane du Burkina a publié un communiqué distinct précisant l’heure de la prière de l’Aïd el-Fitr : 9h GMT. Le même document indique une heure limite d’arrivée des fidèles fixée à 8h30, invitant à la ponctualité dans l’organisation des rassemblements de prière.

Le Mouvement sunnite a, pour sa part, fixé la prière communautaire à 8h. Ces différences d’horaires entre instances religieuses reflètent des pratiques internes variées concernant la programmation des offices et l’organisation des espaces de culte pour accueillir les fidèles.

Les communiqués officiels, émanant d’organisations reconnues telles que la FAIB et la Communauté musulmane du Burkina, servent de référence pour les mosquées, les comités de quartier et les fidèles qui doivent coordonner les lieux de prière et les mesures d’accueil. Les établissements religieux et les autorités locales sont généralement sollicités pour assurer le bon déroulement des cérémonies et la sécurité des rassemblements.

Dans la pratique, la fixation d’une heure limite d’arrivée, comme celle annoncée par la Communauté musulmane (8h30 pour une prière à 9h GMT), vise à faciliter le déroulement de la cérémonie et à permettre aux responsables religieux de donner les instructions rituelles avant l’engagement de la prière collective.

Les notifications émanant des différents mouvements religieux rappellent en outre la coordination habituelle entre structures islamiques au niveau national pour la communication des dates et horaires, même si des variations subsistent selon les courants et les régions.

Le calendrier annoncé par la FAIB place donc la célébration de l’Aïd el-Fitr le vendredi 20 mars 2026 sur toute l’étendue du territoire national. La Communauté musulmane du Burkina indique une prière à 9h GMT avec arrivée des fidèles au plus tard à 8h30