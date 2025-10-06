Burkina Faso : Ibrahim Traoré appelle les Africains à se libérer des médias impérialistes

Le Président du Faso, Capitaine Ibrahim Traoré, a appelé les Africains à se détourner des médias impérialistes « qu’ils financent par des prises de participation ou des abonnements, mais dont le narratif leur est défavorable ».

Saluant le succès des dernières Universités africaines de la Communication de Ouagadougou (UACO), le chef de l’État a également rendu hommage aux BIR-C et aux organisations de la société civile Wayiyans pour leur rôle dans la déconstruction du discours des médias étrangers.

À l’occasion de la traditionnelle montée des couleurs, dans le cadre de la seconde phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), le Président a dénoncé l’influence de ces médias et invité « les sociétés d’État à se retirer du capital de ces médias et les ministères à résilier tout contrat d’abonnement », selon la présidence.

Par ailleurs, le Capitaine Traoré a mis en garde contre la corruption dans l’attribution des marchés publics. « Pour obtenir un marché, il suffit de se mettre en règle et de travailler correctement. Il n’est pas question de verser 5 francs à qui que ce soit », a-t-il insisté.

Concernant les demandes d’audience auprès des institutions, le chef de l’État a rappelé que seuls les services de protocole et le bureau des conseillers sont les voies légales pour les traiter.