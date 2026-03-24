Burkina : 30 360 dossiers de carrière traités, soit 88,9% en 2025 dans l’enseignement secondaire

Le ministère de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique a annoncé, lors d’une conférence de presse tenue à Ouagadougou le 23 mars 2026, le traitement de 30 360 dossiers sur 34 161 dossiers de carrière, soit un taux d’exécution de 88,87% au 21 mars 2026, et la mise en service d’une application de gestion des ressources humaines dénommée « DRH‑MESFPT ».

Devant la presse, le ministre Moumouni Zoungrana a rappelé que la gestion des dossiers du personnel constitue un élément central de la crédibilité de l’administration et de la garantie des droits des agents. Il a présenté un bilan chiffré des actions engagées depuis sa prise de fonction le 14 janvier 2026, en insistant sur le contexte contraint du ministère, marqué par des restrictions budgétaires et un déficit en cadres spécialisés.

Selon le ministre, des sessions de concertation et des diagnostics régionaux ont permis d’identifier trois priorités : l’équipement des structures, le bon fonctionnement des services et la gestion des carrières. Pour répondre à ces priorités, un calendrier de traitement des dossiers a été établi et des outils de suivi ont été déployés pour améliorer la transparence des procédures.

Outils numériques, décongestion et mesures opérationnelles

La plateforme DRH‑MESFPT, présentée comme un outil combinant réseaux sociaux et messagerie instantanée, a été lancée en phase d’expérimentation. Le ministère indique que l’application a déjà pris en charge plusieurs milliers de documents administratifs en moins d’un mois d’essais. Le dispositif intègre, selon les explications fournies, des fonctionnalités permettant aux agents de suivre l’évolution de leur dossier sans nécessiter une connexion permanente à Internet, une option conçue pour limiter les difficultés d’accès en zones rurales.

Parmi les mesures opérationnelles annoncées figure l’ouverture d’un service solde propre au ministère, destiné à centraliser et sécuriser le traitement des rémunérations. Le ministère prévoit également la formation prochaine des responsables régionaux des ressources humaines afin de rapprocher les services des usagers et de désengorger le niveau central.

Un plan d’apurement des dossiers, baptisé « caisse vide », a été annoncé pour réduire le stock de dossiers en souffrance : cette opération vise à régler les dossiers restants d’ici la fin avril 2026. Le ministre a précisé que les actions menées cherchent à garantir l’équité dans le traitement des carrières et à tenir compte des situations particulières de certains corps, notamment les administrateurs des lycées et collèges, les agents de la vie scolaire et certains enseignants.

Au cours de la conférence, Moumouni Zoungrana a remercié les autorités nationales pour leur accompagnement et a salué l’engagement des acteurs de l’éducation, en particulier ceux exerçant dans les zones à défi sécuritaire, pour la continuité du service éducatif. L’opération « caisse vide » est programmée pour apurer les dossiers restants d’ici fin avril 2026