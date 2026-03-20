Burberry lance une collection capsule en hommage à Elizabeth II

Elizabeth II aurait célébré son centenaire le 21 avril 2026 si elle n’était pas décédée en 2022. La maison Burberry, proche historiquement de la souveraine, a choisi de lui rendre hommage à l’occasion de cet anniversaire par le biais d’une collection capsule reprenant ses pièces emblématiques.

La reine avait accordé à Burberry un Royal Warrant en 1955, reconnaissant la marque comme fournisseur officiel de la Couronne. Amatrice d’activités en plein air, elle portait fréquemment des vêtements de cette maison pour ses sorties dans les Highlands ou pour affronter la météo britannique. Le centenaire de sa naissance est officiellement commémoré le 21 avril 2026.

En collaboration avec le Royal Collection Trust, Burberry a conçu une capsule de quatre modèles en édition limitée, chacun intégrant le tartan « Old Stewart » porté par la reine. La collection s’inspire de sa garde-robe — notamment ses manteaux d’extérieur signature et le cachemire tissé en Écosse — selon un communiqué relayé par Town & Country. La maison propose un trench mi-long ceinturé en gabardine de coton couleur vert houx, doublé en soie biologique imprimée du motif Burberry Check, fabriqué à l’usine de Castleford dans le Yorkshire et mis en vente à 2 190 £ (plus de 2 500 €). Une écharpe en cachemire à franges, tissée dans une manufacture écossaise fondée en 1797 sur des métiers traditionnels impliquant plus de 30 étapes, est proposée à 435 £ (environ 500 €).

Accessoires rappelant les corgis de la reine

La maison reprend également le foulard en twill de soie, pièce iconique de la tenue de la souveraine, la reine portant rarement cérémonie sans chapeau ni, pour ses sorties dans ses domaines, l’un de ses foulards. Le modèle créé par Burberry présente un fond en tartan kaki et une peinture à la main du château de Balmoral au premier plan, accompagnée de treize corgis en plein galop. La reine aurait possédé près de trente corgis au cours de sa vie. Ce foulard, confectionné en Italie, est vendu 375 £ (environ 435 €).

La quatrième création est une broche figurant un corgi revêtu d’un manteau en tartan ; elle est réalisée en laiton plaqué or, ornée d’une perle d’eau douce et montée sur un fermoir à épingle. Son prix est fixé à 395 £ (environ 450 €).

La King’s Gallery du palais de Buckingham accueillera, à partir du 10 avril, la plus vaste rétrospective jamais consacrée à la garde-robe d’Elizabeth II, intitulée Queen Elizabeth II: Her Life in Style. L’exposition présentera 200 pièces d’exception, dont la moitié sera montrée pour la première fois, parmi lesquelles la robe de baptême portée par 62 membres de la famille royale. Trois articles Burberry y figurent : une cape d’équitation portée dans les années 2010, un foulard de soie à carreaux daté de 2013 et la facture d’un manteau datant de 1966.