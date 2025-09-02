Bundesliga: Xavi décline l’offre du Bayer Leverkusen

L’ancien entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernández, a refusé à deux reprises la proposition du Bayer Leverkusen, qui cherchait à lui confier les rênes de l’équipe première, rapporte Marca.

Âgé de 45 ans, le technicien espagnol a décliné l’approche du club de Bundesliga, expliquant ne pas souhaiter, pour l’instant, revenir sur un banc de touche.

Le Bayer Leverkusen traverse une période d’instabilité après le limogeage, lundi, de Erik ten Hag, remercié seulement deux mois après sa nomination. Le Néerlandais, arrivé le 1er juillet, n’aura dirigé que deux rencontres de championnat : une défaite face à Hoffenheim et un nul spectaculaire (3-3) contre le Werder Brême.

Après deux journées, le club rhénan pointe à la 12e place de Bundesliga, avec un seul point au compteur.