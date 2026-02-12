Bundesliga : Ibrahim Maza évoque son parcours au Bayer Leverkusen

Ibrahim Maza s’est entretenu avec le site officiel de la Bundesliga pour évoquer son parcours au Bayer Leverkusen, depuis ses premiers pas jusqu’à ses ambitions actuelles. Le milieu de terrain offensif, auteur de prestations remarquées en Allemagne et sous le maillot algérien, revient sur les étapes qui ont jalonné sa progression.

Considéré parmi les jeunes talents à suivre en Bundesliga, Maza a expliqué comment il a dû apprivoiser le monde professionnel du haut niveau. L’adaptation n’a pas été immédiate : il a fallu s’habituer au tempo des entraînements, à l’exigence technique et au niveau physique, sans oublier l’aspect psychologique propre à une nouvelle équipe.

Malgré un pépin physique récent, le joueur se montre positif quant au bilan de sa première saison avec Leverkusen. Il souligne une nette progression et un temps de jeu conséquent, tout en espérant retrouver pleinement la compétition rapidement après sa gêne au genou.

Éléments de formation, modèles et objectifs

Avant d’éclore au Bayer, Maza a passé plusieurs années au centre de formation du Hertha Berlin, une période qu’il qualifie d’essentielle pour sa construction footballistique. Il garde des liens avec les coéquipiers de l’époque et reconnaît l’influence de cette formation sur son évolution.

Sur le plan des références, il cite des noms internationaux qui ont nourri son inspiration : des créateurs de jeu aux attaquants de classe mondiale, dont les trajectoires et le style ont servi de modèles à son propre développement.

Pour la suite de la saison, sa feuille de route est claire : retrouver la pleine santé afin de contribuer au mieux aux ambitions collectives. L’objectif affiché est de multiplier les victoires et d’entrer en lice pour une qualification en Ligue des champions, mission pour laquelle il veut apporter son concours dès que possible.

Le joueur affirme vouloir maintenir sa progression et continuer à gagner en importance au sein de l’effectif, avec l’espoir de poursuivre son ascension sur la scène européenne.