Bundesliga: Christian Eriksen rebondit à Wolfsburg

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Christian Eriksen
Christian Eriksen@getty images
Wolfsburg a officialisé mercredi l’arrivée du milieu de terrain danois, Christian Eriksen, qui s’est engagé pour deux saisons avec le club allemand.

Libre depuis son départ de Manchester United, Christian Eriksen a trouvé un nouveau club. Le milieu de terrain danois s’est engagé avec Wolfsburg en première division allemande. Le joueur de 33 ans a signé un contrat de deux ans avec sa nouvelle formation, soit jusqu’en 2027. L’officialisation a été faite mercredi par Wolfsburg dans un communiqué sur ses réseaux sociaux.

« J’ai vraiment hâte de vivre cette nouvelle aventure. Je suis convaincu qu’ensemble, nous pouvons faire la différence à Wolfsburg. Les échanges avec la direction ont été excellents. J’ai immédiatement senti que Paul Simonis (l’entraîneur) avait une vision claire de l’équipe et de moi-même, a-t-il déclaré dans le communiqué publié par le club mercredi soir. 

« Le fait que l’effectif comprenne de nombreux visages familiers de l’équipe nationale danoise (comme Lindström ou encore Maehle) rend le VfL particulièrement attractif à mes yeux», a ajouté l’international danois.

https://x.com/VfL_Wolfsburg/status/1965852841786093976

