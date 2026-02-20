Bukayo Saka devient le joueur le mieux payé d’Arsenal après son nouveau contrat

Bukayo Saka a paraphé un nouvel engagement de cinq ans avec Arsenal, prolongeant ainsi sa présence au club jusqu’en 2031.

Son contrat antérieur devait prendre fin en juin 2027 ; le club indique néanmoins qu’il est désormais lié aux Gunners jusqu’en 2030.

Saka s’est imposé comme un élément majeur du club formateur sous la direction de Mikel Arteta, totalisant plus de minutes sur le terrain que tout autre joueur d’Arsenal depuis la nomination de l’entraîneur en 2019. Il a déclaré se sentir très heureux de cette signature, qu’il considère comme une décision évidente pour lui et sa famille, et qu’il souhaite continuer son parcours au sein du club en visant des succès collectifs.

Le joueur de 24 ans visera des titres en Premier League, en Ligue des champions, en FA Cup et en Carabao Cup lors de la saison en cours. À ce jour, la FA Cup remportée en 2020 demeure son seul trophée avec Arsenal.

Saka est le plus récent à s’engager durablement avec le club, après William Saliba et Gabriel Magalhães, qui ont tous deux signé des contrats à long terme au cours de l’année écoulée.