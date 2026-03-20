Bruno Salomone : le studio d’enregistrement de Laurent Voulzy près de la maison où l’acteur s’est éteint

France 2 a modifié sa programmation le 20 mars 2026 pour rendre hommage à Bruno Salomone, en rediffusant des épisodes de Fais pas ci, fais pas ça, suite à l’annonce de la mort de l’acteur le 15 mars 2026. L’annonce intervient quelques jours après le décès de l’interprète de Denis Bouley, emporté à 55 ans après une longue maladie.

Trois ans après la fin de la série, la chaîne a choisi de saluer la carrière et la popularité de Bruno Salomone en réunissant à l’écran le casting original pour une programmation spéciale. Les épisodes rediffusés rappellent le rôle qui a marqué le grand public et consolidé l’image de l’acteur dans le paysage audiovisuel français.

Hors champ médiatique, Bruno Salomone menait une existence discrète. Installé à Joinville-le-Pont, sur la petite île Fanac, il avait opté pour une vie calme, proche de Paris mais à l’écart de l’agitation des plateaux.

Une disparition qui touche bien au-delà du petit écran

Le décès de Bruno Salomone, survenu le 15 mars 2026, a suscité de nombreux témoignages. Acteur populaire, il reste notamment associé au personnage de Denis Bouley, figure récurrente et aimée de la série Fais pas ci, fais pas ça. Ses proches et collègues évoquent un comédien simple, chaleureux et attentif.

Parmi les témoignages, celui de Gil Alma, qui a insisté sur la proximité relationnelle entre collègues et voisins, a été largement relayé. Les récits de celles et ceux qui l’ont côtoyé insistent sur son accessibilité et sa discrétion, jusqu’à en faire un habitant intégré de la vie locale.

Joinville-le-Pont, et plus précisément l’île Fanac, est décrite comme un cadre bucolique en bordure de la Marne, à quelques kilomètres de la capitale. Les riverains notent un mode de vie apaisé où les habitants se croisent et se connaissent, un environnement que Bruno Salomone avait choisi pour se préserver du tumulte professionnel.

Le maire de la commune a livré des souvenirs d’un voisin accessible, qualifié par certains de “sympa, simple, avenant”. Ces observations soulignent la distance que l’acteur entretenait avec l’idée courante d’une célébrité ostentatoire.

La proximité géographique avec d’autres acteurs culturels a été relevée : à quelques centaines de mètres de la résidence de Bruno Salomone se trouve un studio d’enregistrement appartenant au musicien Laurent Voulzy, via sa société Les Éditions Laurent Voulzy. Cette cohabitation discrète illustre la fréquentation d’artistes de milieux différents dans cet environnement paisible.

Les derniers mois de la vie de Bruno Salomone ont été marqués par la maladie et la présence de ses proches. Des proches et amis rapportent qu’il a conservé, malgré la fatigue, un sens de l’humour et une attention pour autrui.

Ses obsèques sont prévues le 23 mars à Joinville-le-Pont. France 2 a consacré sa soirée du 20 mars 2026 à des rediffusions de Fais pas ci, fais pas ça en hommage à l’acteur.