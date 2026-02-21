Bruce Willis : son entourage accusé de l’avoir exploité financièrement

Le 30 mars 2022, la famille de l’acteur Bruce Willis a annoncé qu’il était atteint d’une aphasie et qu’il mettait fin à sa carrière; un peu moins d’un an plus tard, en février 2023, le diagnostic a été précisé : dégénérescence lobaire frontotemporale (DST), une maladie neurodégénérative entraînant une destruction progressive des neurones et une altération des fonctions cognitives. Aujourd’hui âgé de 70 ans, l’acteur est décrit par son entourage comme de plus en plus dépendant, ne reconnaissant plus ses proches et nécessitant une prise en charge quotidienne en résidence adaptée.

La famille de Bruce Willis — son épouse Emma Heming, son ex-femme Demi Moore et leurs cinq filles — avait d’abord évoqué l’aphasie, trouble du langage affectant la communication et certaines capacités cognitives. Le changement de diagnostic vers la DST a été expliqué par la progression des symptômes et les investigations médicales ultérieures. La dégénérescence lobaire frontotemporale touche principalement des personnes de la cinquantaine et du début de la soixantaine, et se caractérise par une évolution irréversible menant, à terme, au décès.

Selon les communiqués familiaux et plusieurs reportages, l’état de Bruce Willis s’est aggravé au fil des mois : pertes de mémoire concernant sa propre identité et sa carrière, difficultés importantes pour s’exprimer, et nécessité d’une assistance continue. Il réside désormais dans une maison adaptée et bénéficie d’une équipe de soins à temps plein, tandis que sa vie publique est devenue très limitée.

Témoignages d’anciens collègues et accusations d’exploitation

Des témoignages recueillis par la chaîne W9 mettent en cause l’entourage professionnel et personnel de l’acteur. L’acteur Jimmy Jean-Louis affirme avoir observé sur les tournages des trois volets de Detective Knight des signes de fragilisation : absences, difficultés d’attention et performances inégales. Ces observations, dit-il, correspondaient à des symptômes précoces dont il a été témoin sur le plateau.

Un enregistrement audio anonyme diffusé dans le reportage accuse des proches de Bruce Willis d’avoir tardé à rendre public le diagnostic et d’avoir profité de la situation : « Ceux qui s’occupaient de lui ont compris qu’il perdait ses capacités. Et ils l’ont exploité pour en tirer le plus d’argent possible », déclare la voix anonyme citée par W9. Le contenu de cet enregistrement reprend des reproches selon lesquels l’entourage aurait continué à faire travailler l’acteur malgré ses difficultés.

Un autre témoin américain interrogé par la même chaîne estime que les managers ont poussé l’acteur à accepter des rôles compatibles avec ses capacités partielles, qualifiant ce comportement d’exploitation et d’atteinte à l’éthique : « Si la personne que vous représentez n’est pas vraiment consciente de ce qu’on lui demande de faire, elle va dire oui à tout parce qu’elle est vulnérable », affirme-t-il.

Ces éléments s’inscrivent dans un débat plus large sur la responsabilité des équipes artistiques et judiciaires lorsqu’un artiste souffre de troubles cognitifs en phase de production cinématographique. Les témoignages cités par W9 sont présentés et commentés dans un reportage programmé par la chaîne.

Les révélations évoquées dans ce article doivent être regardées à la lumière des déclarations publiques déjà faites par la famille de Bruce Willis et des limites de vérification indépendantes ; elles seront diffusées mercredi 25 février en prime sur W9.