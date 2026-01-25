Brésil : la foudre frappe une manifestation pro-Bolsonaro à Brasilia, une trentaine de blessés

Dimanche 25 janvier, au moins trente personnes ont été blessées après qu’un éclair s’est abattu à proximité d’une manifestation de partisans de l’ancien président Jair Bolsonaro à Brasilia, ont indiqué les pompiers.

Des milliers de manifestants s’étaient rassemblés sous une pluie battante autour d’une place de la capitale brésilienne pour manifester leur soutien à Jair Bolsonaro, ancien chef de l’État classé à l’extrême droite, récemment condamné à 27 ans de prison pour une tentative de coup d’État et actuellement détenu dans un centre pénitentiaire en périphérie de la ville.

Dans un communiqué adressé à l’AFP, les pompiers ont précisé qu’ils avaient pris en charge 72 personnes sur place à la suite de l’incident. Parmi elles, 30 personnes ont été évacuées et transportées vers deux hôpitaux voisins. Les secours ont également signalé que « huit victimes étaient dans un état sérieux », selon le même communiqué.

Intervention des secours et prise en charge des blessés

Les équipes de secours dépêchées sur place ont procédé aux premiers soins sur le site avant d’organiser le transfert des personnes dont l’état nécessitait des soins hospitaliers. Le communiqué des pompiers, relayé par l’AFP, fait état d’une mobilisation importante des services d’urgence pour faire face au grand nombre de personnes présentes au moment de la foudre.

La manifestation, qui se déroulait sous de fortes précipitations, avait rassemblé un nombre important de sympathisants de Jair Bolsonaro. L’ancien président, condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d’État, est actuellement incarcéré dans un établissement pénitentiaire situé en périphérie de Brasilia. Les partisans réunis sur la place exprimaient leur soutien malgré les conditions météorologiques difficiles.

Les autorités locales et les services hospitaliers des environs ont été alertés rapidement après l’incident. Le bilan fourni par les pompiers — prise en charge de 72 personnes sur place, transfert de 30 blessés vers deux hôpitaux, dont huit en état sérieux — constitue pour l’instant la seule information officielle disponible sur la nature et la gravité des blessures.

Aucune autre précision n’a été communiquée immédiatement sur l’identité des personnes blessées ni sur leur pronostic à long terme. Les autorités compétentes et les services de santé locaux poursuivaient leurs interventions après l’arrivée des renforts pour assurer la prise en charge des victimes et la sécurité des lieux.

La situation à Brasilia a attiré l’attention en raison du profil politique de la manifestation et du contexte judiciaire entourant Jair Bolsonaro, condamné pour tentative de coup d’État. Les circonstances exactes de l’impact de la foudre sur la foule restent à préciser par les enquêtes et rapports officiels à venir.