Bresil: Jair Bolsonaro condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d’État

L’ancien président brésilien Jair Bolsonaro (2019-2022) a été reconnu coupable de tentative de coup d’État ce jeudi 11 septembre 2025.

La Cour suprême du Brésil l’a condamné à 27 ans et trois mois de prison pour avoir organisé, selon l’accusation, une « organisation criminelle » visant à maintenir son pouvoir après sa défaite à l’élection présidentielle de 2022.

Selon les juges, Bolsonaro est coupable d’avoir conspiré pour renverser l’ordre démocratique. Parmi les manœuvres reprochées figure un complot supposé pour éliminer le président élu, Luiz Inácio Lula da Silva, même si l’acte n’a pas abouti en raison de l’absence de soutien d’une partie des hauts gradés militaires.

Huit de ses proches collaborateurs: anciens ministres et militaires de haut rang étaient également sur le banc des accusés. Leurs condamnations vont de 2 à 26 ans de prison, selon leur niveau d’implication.

La peine prononcée rend Jair Bolsonaro inéligible jusqu’en 2030. Assigné à résidence, il n’a pas assisté au prononcé du verdict, invoquant des raisons de santé. Ses avocats dénoncent une condamnation « excessive » et annoncent leur intention de faire appel, y compris devant les instances internationales.

Ils disposent de cinq jours après la publication officielle du jugement pour introduire un recours. Tant que cette procédure n’est pas épuisée, l’ancien président ne sera pas incarcéré.

Le verdict a provoqué de vives réactions à l’international. L’ex-président américain Donald Trump a dénoncé une « chasse aux sorcières », estimant que Bolsonaro était victime d’un procès politique. Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a évoqué de possibles « représailles appropriées » dans un message sur X, tandis que Brasilia a réaffirmé sa détermination à ne pas céder aux pressions extérieures.

Il s’agit de la première fois qu’un ancien chef d’État brésilien est condamné pour une tentative de renversement de l’ordre démocratique.

Cette condamnation marque un tournant politique et judiciaire au Brésil, avec des conséquences qui dépassent le cas Bolsonaro. Elle pourrait redéfinir le rapport entre pouvoir civil et forces armées et raviver le débat sur la confiance des citoyens dans l’État de droit.