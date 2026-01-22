« Les Somaliens ont un QI bas », Donald Trump

Au Forum économique mondial de Davos, le président américain Donald Trump a tenu, le 21 janvier 2026, des propos polémiques sur la Somalie et les Somaliens. Ses déclarations ont été faites lors d’un discours consacré à l’immigration et à la fraude aux aides sociales aux États-Unis.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Lors de son intervention au Forum économique mondial de Davos, mercredi 21 janvier 2026, le président américain Donald Trump a tenu des propos controversés visant la Somalie et ses ressortissants. Il s’exprimait devant des dirigeants politiques et économiques venus du monde entier.

Dans son discours, Donald Trump a évoqué la situation dans l’État du Minnesota, où vit une importante communauté somalienne. Il a aussi cité la congressiste américaine Ilhan Omar, élue de cet État et d’origine somalienne.

Le président américain a affirmé qu’une fraude estimée à 19 milliards de dollars aurait été commise aux États-Unis. Il a attribué cette fraude à des ressortissants somaliens.

« Ils se sont révélés avoir un QI plus élevé que ce que nous pensions. Je dis toujours que ce sont des gens à bas QI. Comment vont-ils au Minnesota et volent tout cet argent ? », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Et nous avons… vous savez, ce sont des pirates. De bons pirates. Mais nous les tirons hors de l’eau, comme nous tirons sur les bateaux de drogue ».

Poursuivant son discours sur l’immigration, Donald Trump a critiqué l’accueil de populations venues de pays qu’il considère comme défaillants. Il a particulièrement visé la Somalie.

« La situation au Minnesota nous rappelle que l’Occident ne peut pas importer en masse des cultures étrangères qui ont échoué à construire une société réussie. Je veux dire, nous prenons des gens de Somalie, et la Somalie est un échec… Ce n’est pas une nation. Pas de gouvernement, pas de police, pas d’armée… Elle n’a rien du tout ».