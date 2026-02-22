Brésil – Droits de douane : Lula appelle Trump à traiter tous les pays sur un pied d’égalité

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a publiquement interpellé, dimanche, son homologue américain Donald Trump afin que les relations entre États reposent sur l’égalité et le respect mutuel. Cette prise de position intervient après l’annonce par la Maison-Blanche d’un supplément de droits de douane de 15 % sur certaines importations.

Ces mesures tarifaires ont été adoptées à la suite d’un revers judiciaire subi par l’administration américaine devant la Cour suprême des États-Unis, selon les éléments communiqués. Lula a vu dans cette décision un élément aggravant des tensions commerciales et diplomatiques entre pays.

Interrogé par des journalistes à New Delhi, où il séjourne pour une visite officielle, le chef d’État brésilien a été très clair : le Brésil ne souhaite pas voir renaître des formes d’affrontement idéologique ou géopolitique comparables à une « nouvelle Guerre froide » et refuse toute ingérence extérieure dans les affaires souveraines d’autres nations.

Il a également demandé que Washington adopte une posture de traitement équitable envers tous les États, sans privilégier certains acteurs au détriment d’autres, appelant au respect des principes d’égalité et de non-intervention.

Conséquences possibles et portée diplomatique

Le rappel lancé par Lula souligne l’inquiétude de certains pays face à des décisions économiques unilatérales susceptibles de modifier l’équilibre des échanges internationaux. Des surtaxes de 15 % peuvent, par nature, peser sur des secteurs industriels et déclencher des ripostes commerciales ou des tensions diplomatiques.

Depuis New Delhi, le président brésilien entend affirmer la vocation du Brésil à défendre un ordre international fondé sur le dialogue, tout en appelant à des mécanismes de règlement des différends qui évitent l’escalade. Son intervention s’inscrit dans un contexte où les relations commerciales entre grandes puissances sont particulièrement scrutées par les pays émergents.