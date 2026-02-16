Braquage déjoué à Bantè: trois motos et une arme abandonnées par les malfrats

La police républicaine a déjoué vendredi 13 février 2026, une tentative de braquage à Bantè, conduisant à l’abandon de trois motocyclettes et d’une arme par les malfaiteurs.

Selon les premiers éléments de l’enquête rapportés par Le Matinal, les forces de l’ordre étaient en opération lorsqu’elles ont intercepté les individus impliqués dans cette affaire. Mis en difficulté par l’intervention rapide des policiers, les suspects ont pris la fuite, abandonnant sur place trois motos ainsi qu’une arme à feu, dont la nature n’a pas été précisée immédiatement par les autorités.

Alertés, les éléments de la police ont sécurisé le périmètre et procédé aux constats d’usage. Les engins et l’arme saisis ont été mis sous scellés en vue des suites de l’enquête.

La réaction prompte des services de sécurité a permis de prévenir la commission du braquage et de neutraliser, au moins temporairement, la menace représentée par ce groupe de malfaiteurs. L’enquête se poursuit afin d’identifier formellement les auteurs de cette tentative de braquage.