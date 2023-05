Boxe: Kenneth Egano, le prodige philippin décède à 22 ans après s’être effondré sur le ring

Le monde de la boxe est en deuil après le décès tragique du jeune boxeur philippin Kenneth Egano. Âgé de seulement 22 ans, Egano s’est effondré sur le ring à la suite d’un combat au Imus Sports Gymnasium à Imus, aux Philippines, samedi dernier.

Le Games and Amusements Board a confirmé la triste nouvelle et a précisé que le boxeur avait été transporté d’urgence à l’hôpital Imus Doctors, où il avait été plongé dans le coma en raison d’une hémorragie cérébrale. Malgré les efforts des médecins, il n’a pas survécu.

Egano avait remporté son combat contre Jason Facularin par une décision unanime en huit rounds de poids coq, mais il s’est effondré dans son coin avant que le vainqueur ne soit annoncé. Il avait été retiré du ring sur une civière, laissant les spectateurs et les téléspectateurs dans l’angoisse quant à son état de santé.

La carte sur laquelle Egano s’est battu faisait partie de la série télévisée « Blow by Blow » de Manny Pacquiao, l’une des personnalités les plus célèbres de la boxe aux Philippines. Après avoir appris ka nouvelle, Pacquiao avait promis de payer les frais médicaux d’Egano avant son décès, déclarant que rien n’était plus précieux que la vie humaine. « La boxe est vraiment un sport dangereux et les boxeurs ne méritent que le respect car ils mettent leur vie en jeu« , avait-il ajouté.

Egano avait un palmarès professionnel de 7-1, avec 3 KO, et ne participait qu’à son huitième combat professionnel. Sa mort prématurée est une perte tragique pour sa famille, ses amis et ses fans, ainsi que pour la communauté de la boxe dans son ensemble.