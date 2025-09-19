PAR PAYS
Boxe: Anthony Joshua bientôt sur un ring au Nigeria ?

Monde - Sport
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Le boxeur britannique Anthony Joshua
Le boxeur britannique Anthony Joshua@getty images
. .

Le boxeur nigérian-britannique Anthony Joshua pourrait se battre pour la première fois en Afrique.

Anthony Joshua pourrait enfin réaliser l’un de ses plus grands rêves : disputer un combat professionnel sur le sol africain. Le champion nigérian-britannique, qui a souvent exprimé son désir de boxer au Nigeria avant la fin de sa carrière, pourrait se produire à Abuja dès le début de l’année 2026.

Le promoteur Ezekiel Adamu a confié au magazine The Ring que les discussions avec le clan Joshua avançaient dans le bon sens. « J’ai parlé avec lui, j’ai parlé avec son équipe, et ils m’ont déjà dit : Si nous avions une offre du Nigeria, ce serait un match parfait », a-t-il affirmé.

Le projet prévoit d’accueillir l’événement dans le grand stade de la capitale nigériane (50 000 places). « Joshua a toujours dit qu’il voulait combattre au Nigeria avant de raccrocher les gants. Nous allons tout mettre en œuvre pour que cela devienne réalité », a insisté Adamu.

Côté adversaires, plusieurs options sont sur la table. « Pour un tel événement, il faudrait sans doute un duel 100 % africain. Tony Yoka est une possibilité, tout comme Martin Bakole. Même Deontay Wilder, qui a des origines nigérianes et a exprimé le souhait de se battre en Afrique, fait partie des noms évoqués », a ajouté le promoteur.

