Boxe: Ricky Hatton retrouvé mort à son domicile

Le légendaire boxeur britannique Ricky Hatton, ancien champion du monde, a été retrouvé mort à son domicile de Hyde, le 14 septembre, à l’âge de 46 ans, selon les conclusions de l’enquête ouverte ce jeudi.

Le monde de la boxe britannique est en deuil. Une enquête ouverte jeudi a confirmé que l’ancien champion Ricky Hatton a été retrouvé pendu à son domicile de Hyde, dans le Grand Manchester, le 14 septembre dernier. Il avait 46 ans.

Selon les premiers éléments présentés à l’audience, le corps du boxeur a été découvert par son manager, Paul Speak, dans sa résidence estimée à 1,7 million de livres sterling. L’audience préliminaire, d’une durée de moins de cinq minutes, a révélé que Hatton avait été aperçu vivant pour la dernière fois le 12 septembre par des membres de sa famille, qui l’avaient trouvé « en bonne santé ».

L’ancien champion n’avait cependant pas honoré un rendez-vous prévu le lendemain. Le matin du 14 septembre, son manager s’était rendu chez lui pour le conduire à l’aéroport de Manchester, avant de faire la macabre découverte. Le coroner a indiqué que Ricky Hatton avait été retrouvé « inconscient » avec une « ligature autour du cou », confirmant ainsi la thèse du suicide.





