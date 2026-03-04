Blanche Gardin vit en ermite dans une maison de Seine-et-Marne

Alter Ego, le nouveau film de Nicolas Charlet et Bruno Lavaine, sort en salles le 4 mars 2026 avec Laurent Lafitte, Blanche Gardin et Olga Kurylenko à l’affiche ; au même moment, Blanche Gardin poursuit une vie retirée en Seine-et-Marne, dans une maison en lisière de forêt décrite comme un lieu « en ermite » où elle écrit et se ressource.

Humoriste de 48 ans, Blanche Gardin évolue depuis plusieurs années entre un stand-up frontal et des collaborations au cinéma d’auteur. Son déplacement hors de la scène mondaine parisienne ne marque pas une rupture artistique mais un choix de conditions de travail : privilégier le silence et la concentration loin des cercles médiatiques.

Selon une rencontre publiée par Le Monde en 2023, elle vit à quelques dizaines de kilomètres de Paris, dans une maison simple et chaleureuse, entourée de nature, de sa chienne et de ses carnets d’écriture. Ce cadre, régulièrement qualifié d’isolement volontaire, sert de base à sa création et à sa réflexion.

Une retraite choisie et des conséquences professionnelles

La maison en Seine-et-Marne offre à l’artiste un compromis géographique : suffisamment proche de la capitale pour rejoindre un plateau de tournage ou une salle en moins d’une heure, tout en hors du tumulte médiatique. Selon les témoignages rapportés, l’habitat privilégie la discrétion plutôt que le visible, sans façade spectaculaire ni ostentation.

Le choix de s’éloigner des soirées parisiennes s’inscrit dans un parcours personnel et artistique marqué par des expériences parfois difficiles. Blanche Gardin a raconté avoir, à 18 ans, fugué et vécu « avec des punks à chiens dans les rues de Naples », une période qu’elle a décrite comme déterminante dans sa quête d’autonomie.

Ces dernières années, ses prises de position et certains sketches ont suscité des polémiques. Après un sketch sur Gaza, elle a déclaré avoir été la cible de menaces et de campagnes de harcèlement, évoquant des violences verbales allant jusqu’à des menaces de viol et de mort, et des répercussions professionnelles, notamment la disparition de propositions de travail et la nécessité de quitter un logement.

Sur scène, Blanche Gardin continue d’assumer un humour à dimension politique et existentielle. Elle critique, de façon publique, ce qu’elle estime être une uniformisation du stand-up et refuse ce qu’elle qualifie de paraphrase d’un « discours mainstream ». Ces prises de position polarisent les réactions et marquent son itinéraire professionnel.

Dans son refuge francilien, elle consacre son temps à la rédaction de nouveaux textes, à la préparation de retours scéniques et au développement de projets de long métrage. Le calme de la forêt est présenté comme propice à la reprise de souffle et au travail d’écriture, loin des sollicitations médiatiques immédiates.