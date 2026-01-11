La suite après la publicité
Birmanie : deuxième phase des législatives sous la junte

La deuxième phase des élections législatives a débuté dimanche 11 janvier en Birmanie, où la junte au pouvoir présente le scrutin comme un retour à la démocratie, tandis que des observateurs occidentaux le dénoncent comme une manœuvre visant à prolonger le régime militaire. L’armée, qui dirige le pays d’Asie du Sud-Est depuis son indépendance en 1948 en dehors d’une parenthèse démocratique entre 2011 et 2021, a repris le pouvoir lors d’un coup d’État il y a cinq ans, annulant le résultat des dernières élections, arrêtant la figure démocratique Aung San Suu Kyi et plongeant la Birmanie dans une guerre civile. Des journalistes de l’AFP ont constaté l’ouverture des bureaux de vote dimanche à 6h00 (23h30 GMT samedi) à Kawhmu, la circonscription de l’ancienne dirigeante et prix Nobel de la paix. Après cinq ans de gouvernement par la force, la junte présente ces législatives, qui doivent s’achever le 25 janvier à l’issue d’une troisième phase, comme un pas vers la réconciliation.

EN BRèVE
