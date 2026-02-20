Billy Crawford, ex-candidat de Danse avec les stars, a fumé jusqu’à cinq paquets de cigarettes par jour

Billy Crawford, artiste philippin passé par la scène française, a raconté sur NRJ avoir traversé une « période sombre » marquée par un burn-out, une consommation excessive d’alcool et un tabagisme massif, et reconnaît devoir sa survie au soutien de son épouse. Ces révélations font suite au retour médiatique de l’artiste, élu gagnant de la 12e saison de Danse avec les stars en 2022.

Né le 16 mai 1982 à Manille, Billy Crawford s’est imposé dans les années 2000 comme chanteur, danseur, acteur et animateur. Il s’est notamment fait connaître en France grâce à des titres comme Trackin’, When You Think About Me, You Didn’t Expect That et Me Passer De Toi. Après plusieurs années d’absence médiatique dans l’Hexagone, il est revenu sur le devant de la scène en 2022 en participant à Danse avec les stars et en remportant l’émission aux côtés de sa partenaire Fauve Hautot.

Invité sur la radio NRJ, Billy Crawford a détaillé une période précédente de sa vie professionnelle où il dit avoir enchaîné les engagements sans répit, jusqu’à l’épuisement physique et psychologique.

Travail intense et burn-out, les dérives de Billy Crawford

Lors de son échange avec les animateurs, l’artiste a expliqué avoir travaillé « pendant deux ans et demi sans interruption », ne s’accordant selon ses dires que « six jours de repos » sur l’ensemble de cette période. À l’issue de ce marathon professionnel, il affirme être « tombé malade » et avoir fait un burn-out.

Interrogé sur l’envie d’abandonner, Billy Crawford a répondu sans détour qu’avant d’être marié et d’avoir des enfants il « a fait un burn out » et que, à ce moment-là, il a sombré « dans l’alcool ». Il a raconté ses routines d’alors : « Après mes spectacles, je sortais, je buvais de l’alcool, je dormais pas », a-t-il déclaré.

L’artiste a par ailleurs précisé qu’il n’avait « jamais touché de drogues », estimant que si tel avait été le cas, il ne serait « plus là ». Dans une précédente interview évoquée au cours de sa prise de parole, Billy Crawford avait déjà admis consommer « deux bouteilles de whisky par jour » durant cette mauvaise passe.

Autre révélation sur cette période d’addiction : un tabagisme extrêmement important. Selon ses propres mots, il fumait « jusqu’à cinq paquets de cigarettes par jour » avant d’entamer une démarche de sevrage.

Pour s’en sortir, il attribue un rôle clé à sa compagne : « Grâce à Dieu, grâce à ma femme, j’ai pu m’en sortir », a-t-il confié, en précisant qu’il avait arrêté de boire et cessé de fumer. Avant son passage sur NRJ, Billy Crawford indiquait être sobre depuis plus de huit ans et ne plus fumer.