Beto, l’attaquant bissau-guinéen ciblé par Naples

Naples s’intéresse à Beto, l’attaquant international bissau-guinéen d’Everton, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, selon Transferfeed. Le club italien cherche à compenser la perte de deux éléments offensifs cet hiver et pourrait formuler une offre pour le joueur de 27 ans, actuellement sous contrat avec les Toffees en Premier League.

Beto n’a inscrit que deux buts en 22 apparitions en championnat cette saison, statistique qui alimente les rumeurs d’un départ avant la fin de l’exercice. Sa situation sportive à Everton et ses performances récentes expliquent l’intérêt de Naples, qui souhaite renforcer son secteur offensif rapidement.

La piste évoquée par Transferfeed évoque spécifiquement un prêt avec option d’achat, modalité courante pour des mouvements hivernaux permettant au club acquéreur d’évaluer le joueur avant de s’engager définitivement. Aucun détail supplémentaire sur la durée du prêt, le montant éventuel de l’option ou l’accord contractuel n’a été rendu public au moment où l’information a été diffusée.

Situation contractuelle et enjeux pour les deux clubs

Du côté de Naples, la recherche d’un renfort offensif s’inscrit dans une nécessité immédiate suite au départ de deux attaquants pendant le mercato hivernal. Le recours à un prêt avec option d’achat permettrait au club napolitain d’intégrer rapidement un profil expérimenté sans engager immédiatement un transfert définitif.

Pour Everton, un prêt de Beto représente une solution intermédiaire face à un joueur dont le rendement en championnat est inférieur aux attentes actuelles. La proposition rapportée n’ayant pas été confirmée officiellement par les deux clubs, la suite dépendra des discussions internes et des décisions des dirigeants et du staff technique.

Beto, âgé de 27 ans et international bissau-guinéen, fait partie de l’effectif d’Everton et a été utilisé à plusieurs reprises cette saison en Premier League. Sa faible production offensive en termes de buts contraste avec l’intérêt affiché par Naples, qui pourrait miser sur son profil et son expérience pour compenser les départs récents.

Les modalités évoquées — prêt assorti d’une option d’achat — laissent ouverte la possibilité d’une transaction définitive si le joueur se montre convaincant au sein de l’effectif napolitain. À ce stade, aucun calendrier précis n’a été communiqué et aucune confirmation officielle n’est venue entériner le mouvement. Les supporters des deux clubs et les observateurs du mercato suivront de près l’évolution de ce dossier rapporté par Transferfeed.

Les prochains jours seront déterminants pour savoir si Beto quittera Everton cet hiver et rejoindra Naples temporairement, avec une option pour un transfert permanent en cas d’accord entre les parties.