Benjamin Lavernhe se dit écœuré et horrifié après les révélations sur l’Abbé Pierre

En juillet 2024, la publication d’un rapport accablant a profondément remis en question l’image de l’abbé Pierre, fondateur d’Emmaüs, désormais visé par des accusations d’agressions sexuelles. Pour Benjamin Lavernhe, qui incarnait ce personnage dans le film L’Abbé Pierre, une vie de combats réalisé par Frédéric Tellier, ces révélations provoquent un choc et un profond écœurement. L’acteur, qui doit présenter la 51e cérémonie des César retransmise sur Canal+ et CStar, a confié son malaise lors d’un entretien accordé à Télé‑Loisirs.

Le rapport publié l’été dernier, largement relayé par les médias, met en lumière des témoignages et des accusations qui ont déclenché une réévaluation de l’héritage public de l’homme qui, par son appel de l’hiver 1954, s’était imposé comme une figure de la lutte contre la précarité. Les révélations concernent plusieurs victimes, dont au moins une mineure selon les éléments divulgués dans la presse.

La prise de parole de l’acteur intervient dans un contexte de fortes réactions publiques et médiatiques. Benjamin Lavernhe exprime d’abord sa compassion pour les victimes et décrit, à titre personnel, la difficulté à concilier le rôle qu’il a tenu au cinéma avec les accusations portées contre la personnalité qu’il a incarnée.

« À chaque nouvelle révélation, je suis abasourdi »

Interrogé par Télé‑Loisirs, Benjamin Lavernhe a déclaré : « À chaque nouvelle révélation, je suis abasourdi ». L’acteur dit être « écœuré et horrifié par la face cachée du personnage » et souligne qu’il pense d’abord « aux victimes ». Parmi ses paroles, il évoque aussi la dimension intime du choc : endosser le rôle d’une figure historique suppose une forme d’admiration et d’identification que ces révélations remettent en cause.

Le film L’Abbé Pierre, une vie de combats avait été salué pour sa reconstitution et la performance de l’acteur dans le rôle principal. Sorti un an avant les révélations, le long métrage est désormais relu à l’aune des accusations. Pour Lavernhe, la dissonance entre l’image médiatisée d’un homme engagé pour les plus démunis et les actes qui lui sont reprochés crée une blessure professionnelle et morale.

Les réactions s’étendent au-delà du monde du cinéma. L’affaire a alimenté un large débat sur la manière d’aborder les figures tutélaires et sur les conséquences pour les institutions liées à ces personnalités. Emmaüs, mouvement fondé par l’abbé Pierre, est au centre des interrogations et des demandes d’éclaircissements.

Sur le calendrier institutionnel, un rapport interne d’Emmaüs est attendu pour 2027, document cité dans les médias comme une étape à venir dans la clarification des faits et des responsabilités liées aux accusations formulées contre le fondateur.