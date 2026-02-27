Benjamin Lavernhe, maître de cérémonie aux César 2026, ému aux larmes devant Jim Carrey

Jeudi 26 février 2026, la 51e cérémonie des César a démarré à l’Olympia de Paris dans une atmosphère mêlée d’éclats et d’émotion : maître de cérémonie, Benjamin Lavernhe, a ouvert la soirée en s’adressant directement à l’invité d’honneur, l’acteur américain Jim Carrey, et n’a pas pu retenir ses larmes en évoquant une séance de cinéma qui a bouleversé son enfance. Camille Cottin préside cette édition tandis que la remise d’un César d’honneur est annoncée pour la légende hollywoodienne présente dans la salle.

Sur scène, Benjamin Lavernhe a livré un discours à la fois humoristique et intime, revenant longuement sur l’impact d’un film dans son parcours d’acteur. Le sociétaire de la Comédie‑Française a raconté comment une projection de The Mask à Poitiers, au cinéma Le Castille, l’avait marqué à l’âge de dix ans et modifié sa « vision du jeu » et de l’imaginaire. Visiblement ému, il a qualifié Jim Carrey d’« artiste immense » et a demandé au public de réserver un tonnerre d’applaudissements à l’invité d’honneur.

La cérémonie, qui récompense chaque année les meilleures productions, interprètes et techniciens du cinéma français, se tient exceptionnellement dans la salle historique de l’Olympia. Pour cette édition, Camille Cottin assume la fonction protocolaire de présidente de la soirée, rôle qui inclut l’ouverture et la clôture de la cérémonie ainsi que la remise du César du meilleur film en fin de soirée. Benjamin Lavernhe, unique maître de cérémonie, incarne une formule où un seul animateur guide l’ensemble des séquences avec humour et émotion.

Hommage et émotion : Jim Carrey au centre de la soirée

Jim Carrey était présent à l’Olympia en qualité d’invité d’honneur et devait se voir remettre un César d’honneur au cours de la soirée. Benjamin Lavernhe a dédié une large part de son intervention à cet hommage, rappelant ses souvenirs d’enfant face à l’écran et soulignant la capacité de l’acteur américain à « libérer nos imaginaires » avec ou sans masque.

Dans son allocution, Lavernhe a cité sa découverte du film à Poitiers, décrivant la stupeur et l’émerveillement ressentis en sortant de la salle : « Je ramasse mes yeux et ma mâchoire qui viennent de se décrocher », a‑t‑il dit, avant de confesser, la voix nouée, que la présence de Carrey à trois mètres de lui lui était presque irréelle. Il a ensuite présenté ses excuses au public pour son émotion et réitéré l’annonce de la remise du César d’honneur.

Les préparatifs de la soirée sont évoqués par la prestation même du maître de cérémonie : Benjamin Lavernhe, qui s’était préparé depuis plusieurs semaines, avait multiplié les bandes‑annonces humoristiques pour promouvoir l’événement et a choisi d’insuffler une tonalité personnelle à l’ouverture de la cérémonie. Il a terminé son intervention en demandant explicitement au public de l’Olympia de réserver « un triomphe » à Mister Jim Carrey.