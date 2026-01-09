Bénin Young Tech Leaders: plus de 200 jeunes formés à l’intelligence artificielle en 2025

Du 02 septembre au 31 décembre 2025, trois alumnis béninois du Pan African Youth Leadership Program (PAYLP) ont lancé à Tankpè un projet de formation innovant à l’intelligence artificielle et au leadership, grâce à une subvention du gouvernement américain via Meridian International. Mis en œuvre à l’école secondaire de Tankpè, Bénin Young Tech Leaders a formé directement 20 jeunes et touché indirectement près de 180 autres, avec l’ambition de rendre la technologie accessible et inspirante pour les communautés éloignées.

Former à l’intelligence artificielle là où l’accès à la technologie reste limité : le pari semblait audacieux. À Tankpè, il est devenu réalité. Entre septembre et décembre 2025, Bénin Young Tech Leaders a transformé une salle de classe en véritable laboratoire d’idées, mêlant initiation à l’IA, bases de la programmation et développement personnel.

À l’origine de cette initiative, trois jeunes béninois revenus du Pan African Youth Leadership Program (PAYLP), un programme d’échange du département d’État américain. Leur séjour à Washington DC et à Kansas City, en juillet 2025, a été déterminant. Ils y ont découvert des méthodes pédagogiques actives et une vision du leadership adaptée aux mutations technologiques contemporaines.

Marqués notamment par une rencontre avec la PDG de WeCode KC, qui a insisté sur l’urgence de former des leaders capables d’anticiper les bouleversements technologiques, les porteurs du projet ont décidé de transposer cette approche au Bénin. « Notre expérience a été le catalyseur. Nous avons voulu ramener ce modèle intégral chez nous », expliquent-ils.

Des jeunes aux commandes, un mentor pour boussole

Le projet a été coordonné sur le terrain par Kouessi Marcel Hountokindé, 16 ans, élève brillant et médaillé de bronze aux Olympiades panafricaines de mathématiques 2025. Alumnus du PAYLP, il a assuré l’organisation pédagogique et logistique, porté par une conviction simple : « Le talent sert à élever les autres. »

À ses côtés, Yessoufou Soltana Abèni, étudiante en économétrie et statistiques appliquées, s’est imposée comme une actrice clé de la conception et de la réussite du projet, grâce à sa détermination et sa persévérance. Montcho Karen Chryswina Colombe, lauréate d’une bourse d’excellence de la Fondation de France en collaboration avec Bénin Excellence, a également joué un rôle central. Étudiante en médecine générale, elle incarne cette jeunesse engagée qui rêve de transformer durablement le système de santé béninois.

L’ensemble a été supervisé par Adjakossa Zoungbowenon Mahunan Jean Duconois, mentor du projet. Ancien jeune parlementaire béninois, major de promotion en gestion de projets à l’ENA et actuellement en master 2 de sciences politiques à l’université Sorbonne Paris Nord, il a apporté une expertise précieuse, fruit de son parcours auprès de l’UNICEF, de la Fondation Suisse Tobé et du Parlement des jeunes du Bénin.

Un parcours de formation en cinq temps forts

Structuré comme un parcours progressif, Bénin Young Tech Leaders s’est déroulé en cinq grandes étapes. La première session a permis de décrypter les notions fondamentales de l’intelligence artificielle tout en posant les bases du leadership. Les sessions 2 et 4 ont plongé les participants dans la programmation Python, avec un apprentissage concret allant de la théorie à l’écriture des premières lignes de code.

Le programme s’est enrichi d’un mentorat international assuré par les Américains Jennifer Gedney et Seth Wing, qui ont partagé leurs expériences et échangé avec les jeunes sur les qualités essentielles d’un leader à l’ère numérique. Une journée d’engagement communautaire à l’orphelinat Demeure d’Amour a également permis aux participants de mettre en pratique les valeurs de solidarité et de service.

La cérémonie de clôture, organisée en présence des parents et des autorités locales, a marqué l’aboutissement du projet. Les participants y ont présenté leurs acquis, reçu des attestations, tandis que les quatre meilleurs ont été récompensés.

L’impact du projet est tangible. Les évaluations réalisées avant et après la formation révèlent une nette progression. Tous les participants sont désormais capables d’écrire une ligne simple de code en Python pour interagir avec un utilisateur.

L’héritage se poursuit déjà. Les cinq meilleurs participants devraient intégrer le club ÉlectroKids ainsi que l’école d’été sur l’IA de l’ONG Bénin Excellence.