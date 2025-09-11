PAR PAYS
Bénin: une femme impliquée dans plusieurs vol de motos interpellée à Godomey

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Un véhicule de la police républicaine
Véhicule de la police républicaine . @Présidence du Bénin
. .

Dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 septembre, les agents du commissariat de Godomey ont procédé à l’interpellation d’une femme soupçonnée d’être impliquée dans plusieurs vols de motos, à la suite d’une tentative d’empoisonnement déjouée de justesse par la victime.

Les faits ont débuté lorsque M. W., un citoyen du quartier, a été approché par un couple qui, sous prétexte de célébrer la naissance de jumeaux, l’a invité à partager un verre dans un bar local.

Une fois sur les lieux, la femme aurait tenté de lui administrer une substance afin de l’endormir. Alerté par l’attitude suspecte de ses hôtes, M. W. a immédiatement contacté les forces de l’ordre.

À leur arrivée, les policiers ont surpris la scène. Si le complice a réussi à prendre la fuite, la femme, quant à elle, a été interpellée sur-le-champ. Placée en garde à vue, elle a reconnu sa participation à plusieurs actes similaires.

Elle a expliqué que le stratagème visait à endormir les victimes afin de s’emparer de leurs engins à deux roues.

Lors de son audition, la mise en cause a avoué avoir déjà dérobé au moins quatre motos dans les zones de Godomey et Pahou. Depuis son arrestation, plusieurs victimes présumées se sont rendues au commissariat pour l’identifier formellement.

L’enquête se poursuit pour localiser le complice en fuite et démanteler un éventuel réseau criminel plus vaste.

