Bénin: un voleur présumé de moto à Natitingou, arrêté à Parakou

Un voleur présumé de motocyclette a été interpellé par la police républicaine à Parakou, après avoir dérobé un engin dans des circonstances inhabituelles à Natitingou.

Selon un communiqué officiel, les faits se sont déroulés le mardi 8 juillet. Le mis en cause aurait approché sa victime en lui proposant un téléphone portable à vendre. Intéressé mais dépourvu de liquidités, le jeune homme a accepté de le transporter à son domicile afin de solliciter l’aide financière de ses parents.

À leur arrivée, la situation a pris une tournure imprévue : le père du jeune homme venait d’être piqué par un scorpion. Pris de panique, ce dernier a laissé sa motocyclette Bajaj stationnée devant la maison, la clé toujours sur le contact.

Profitant de la confusion, l’individu en a profité pour s’emparer de l’engin et disparaître. Alertée, la police a ouvert une enquête et réussi à localiser le suspect à Parakou. Ce dernier a été arrêté et conduit à Natitingou, où il devra répondre de ses actes.

Les investigations se poursuivent pour identifier d’éventuels complices