Bénin : un recrutement de 1 500 agents de police municipale annoncé dans 10 communes

Le gouvernement béninois a lancé une première vague de recrutement de 1 500 agents spéciaux de police municipale dans les départements de l’Alibori, de l’Atacora et du Borgou. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 20 avril 2026.

Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, en collaboration avec le Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, a annoncé le lancement du recrutement de 1 500 agents de police municipale.

Selon un communiqué conjoint publié le vendredi 10 avril 2026, cette première vague concerne dix communes des départements du Nord. Il s’agit notamment de Banikoara, Karimama, Malanville, Ségbana, Cobly, Matéri, Kérou, Tanguiéta, Kalalé et Nikki.

Le recrutement est ouvert aux citoyens béninois de sexe masculin, âgés de 18 à 45 ans. Les candidats doivent résider dans la localité concernée, parler une langue locale, être en bonne santé et justifier d’une bonne moralité.

Le dossier de candidature est simplifié et se limite à une copie de la pièce d’identité, notamment la Carte nationale d’identité (CNI) ou la Carte d’identification personnelle (CIP).

Les postulants sont invités à déposer leur dossier au commissariat de leur arrondissement. Ils ont également la possibilité de soumettre leur candidature via WhatsApp selon leur département : Alibori : 01 99 69 06 06, Atacora : 01 54 48 36 48 et Borgou : 01 95 01 70 08

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au lundi 20 avril 2026.

L’intégralité du communiqué