Bénin: un policier devant la CRIET pour soupçons d’abus de fonction dans une affaire d’agression sexuelle

Le jeudi 7 août 2025, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a auditionné un policier poursuivi pour abus de fonction dans le cadre d’une affaire d’agression sexuelle.

L’agent est accusé d’avoir facilité, moyennant 300.000 FCFA non consignés dans les registres officiels, la libération d’un suspect interpellé dans ce dossier.

Les faits remontent à avril 2025. Selon la plaignante, l’agression se serait produite après une sortie à la plage, suivie d’un passage dans un hôtel. Alertée, la police a procédé à l’arrestation du mis en cause. Toutefois, au lieu de suivre la procédure judiciaire prévue, celui-ci a été relâché puis convoqué ultérieurement, avant de disparaître.

Les investigations auraient mis en évidence l’implication présumée d’un agent en poste, soupçonné d’avoir facilité la fuite du suspect en échange d’un pot-de-vin. L’absence de trace officielle de la somme perçue renforce les accusations de corruption.

Au regard de la gravité des faits reprochés, la CRIET a décidé de renvoyer l’affaire au 6 novembre 2025 pour la poursuite des débats.