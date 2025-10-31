Bénin: un père de famille perd la vie dans un accident alors qu’il conduisait sa femme malade à l’hôpital

La ville de Parakou a été endeuillée dans la nuit du jeudi 30 octobre 2025 par un tragique accident survenu en face du palais royal de Sinagourou, dans le premier arrondissement.

La suite après la publicité

Un jeune homme, au guidon d’une moto de marque Bajaj, a trouvé la mort sur le champ après une violente collision avec un camion.

Selon des témoins, le drame s’est produit aux environs de 22 heures, alors que la victime, partie de Badékparou (commune de Tchaourou), tentait de rallier l’hôpital pour y conduire sa femme et son enfant souffrants. Le camion venant en sens inverse aurait tourné brusquement, provoquant un choc d’une rare intensité.

La suite après la publicité

L’homme est décédé sur le coup. Sa femme et son enfant, blessés dans l’accident, ont été évacués d’urgence vers un centre de santé pour recevoir des soins.