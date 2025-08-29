PAR PAYS
Bénin: un mort et quatre blessés graves dans un violent accident de circulation

Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
Moins de 1 min.
Un accident de la circulation est survenu ce vendredi 29 août 2025, aux environs de 8h, sur la Route Nationale N°3, à hauteur de la dépression de Wai.

Un camion chargé de charbon, en provenance de Kétou pour Cotonou, s’est renversé après le détachement des deux roues arrière côté passager. Le poids lourd a basculé sur le flanc, bloquant totalement la chaussée.

La Police républicaine a rapidement mis en place un couloir provisoire de circulation et mobilisé une grue pour l’évacuation du véhicule accidenté.

Si aucun mort n’a été enregistré dans cet accident, il n’en est pas de même de celui survenu à Bétérou, commune de Tchaourou (département du Borgou). Une collision frontale entre un taxi se dirigeant vers Parakou et un véhicule personnel a causé la mort d’un passager du taxi. Quatre autres personnes, grièvement blessées, ont rapidement été transportées vers un centre de santé pour recevoir des soins intensifs.

Alertée sur les lieux, la Police républicaine s’est rapidement mobilisée pour sécuriser la zone et procéder au constat officiel de l’accident.

