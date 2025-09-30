Bénin: un homme condamné par Criet à 10 ans de prison pour viol sur mineure

Ce jour-là, la victime aidait sa mère en vendant de la patate douce. L’homme lui aurait demandé de déposer de la nourriture dans sa chambre avant d’abuser d’elle. Pour tenter de dissimuler son acte, il lui a remis la somme de 2 500 FCFA. De retour chez elle, l’enfant a immédiatement confié ce qu’elle venait de subir à sa mère, qui a alerté les autorités. L’agresseur a été interpellé peu après.

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a a un homme de 39 ans à dix ans d’emprisonnement, dont sept fermes, pour viol sur une fillette de 012 ans.

Le verdict est tombé près de 2 ans après les faits survenus le 4 octobre 2023 dans la commune de Kétou, département du Plateau.

Ce jour-là, la victime aidait sa mère en vendant de la patate douce. L’homme lui aurait demandé de déposer de la nourriture dans sa chambre avant d’abuser d’elle. Pour tenter de dissimuler son acte, il lui a remis la somme de 2 500 FCFA.

De retour chez elle, l’enfant a immédiatement confié ce qu’elle venait de subir à sa mère, qui a alerté les autorités. L’agresseur a été interpellé peu après.

Devant la Criet, l’accusé a été reconnu coupable de viol sur mineure. En plus de la peine de prison, il devra s’acquitter d’une amende d’un million de francs CFA et verser 200 000 FCFA de dommages et intérêts. Bien qu’il ait fait appel, la juridiction a confirmé l’intégralité des charges retenues contre lui.

Cette condamnation illustre la fermeté affichée par la Criet dans la répression des crimes sexuels, particulièrement lorsqu’ils concernent des mineurs.