Bénin: un enfant de 14 ans enlevé lors d’un cambriolage, les ravisseurs réclament 15 millions FCFA

- Publicité-

Dans la nuit du lundi 30 juin 2025, à Malanville, des individus armés ont attaqué une famille, agressé les parents et enlevé un garçon de 14 ans, pour lequel une rançon de 20 millions de francs CFA a été exigée, selon la plainte déposée auprès de la police.

La nuit du 30 juin 2025 a été dramatique pour une famille vivant à Malanville, dans le nord du Bénin. Aux environs de 2h à 3h du matin, des bandits armés de pistolets ont fait irruption dans la maison familiale pendant que tout le monde dormait. D’après les témoignages publiés par la soeur de la victime Frida Amadou, la mère de famille, seule présente dans la maison cette nuit-là, a été menacée de mort et contrainte d’indiquer les biens de valeur aux assaillants.

Les bandits ont fouillé les chambres, volé des objets et ont enlevé le plus jeune des enfants, un garçon âgé de seulement 14 ans. Avant de partir, ils ont remis à la mère un numéro de téléphone destiné au père de l’enfant, alors absent de la maison. « Ils ont bloqué la porte sur eux et sont partis avec mon petit frère et le téléphone de maman », a expliqué Farida Amadou, la sœur de la victime.

Une plainte déposée

Une plainte a été immédiatement déposée auprès de la police locale, qui a ouvert une enquête. Les recherches sont toujours en cours. Le lendemain matin, le père a tenté de joindre les ravisseurs au numéro laissé par les bandits, mais les appels n’ont pas abouti.

Seuls les kidnappeurs parviennent à appeler et ils ont exigé une rançon de 20 millions de francs CFA, avant de proposer un montant de 15 millions comme alternative.

« Quand la police ou n’importe qui essaie d’appeler le numéro, ça ne passe pas ou ils ne décrochent pas. Eux seuls arrivent à appeler quand ils veulent », a précisé Farida Amadou, qui garde l’espoir que son petit frère sera retrouvé sain et sauf.

- Publicité-

Pour l’heure, l’enfant reste introuvable malgré les efforts déployés par la police républicaine.