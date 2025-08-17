PAR PAYS
Bénin: un bus malien chute dans le fleuve Ouémé à Glazoué, 9 rescapés et un corps retrouvé

Société
Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
1 min.
Drame
Drame
Un grave accident de circulation est survenu dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 août 2025 sur l’axe Savè–Glazoué. Un bus de transport en commun, immatriculé au Mali et en partance de Lomé pour Malanville, a chuté dans un cours d’eau se jetant dans le fleuve Ouémé, à hauteur de la localité de Bethel dans la commune de Glazoué.

Selon les dernières informations rapportées par Bip Radio, le véhicule a été localisé sous l’eau à 09 h 53 ce dimanche. Des plongeurs spécialisés dépêchés de Cotonou mènent actuellement les opérations d’exploration et d’extraction. Les sapeurs-pompiers de l’Agence Béninoise de Protection Civile, les forces navales et la Police républicaine sont mobilisés sur place.

Un bilan provisoire encore incertain

Le ministre de l’Intérieur, Alassane Seïdou, et le Directeur Général de la Police Républicaine (DGPR), Brice Alowanou, sont en route vers le site du drame, tandis que le préfet des Collines y est présent depuis l’aube.

Le bilan provisoire fait état de neuf rescapés, alors qu’un premier corps a déjà été retrouvé et identifié. Le reste des passagers se trouverait encore prisonnier à l’intérieur du véhicule immergé, dont le nombre total demeure inconnu.

Les opérations de sauvetage, rendues difficiles par la profondeur et le courant du fleuve, se poursuivent sans relâche. Pompiers, policiers et agents de la protection civile s’activent pour tenter de repêcher les victimes et sécuriser le site.

