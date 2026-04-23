Bénin: un bébé retrouvé dans un « sac Dangote » à Ifangni

Dans la commune d’Ifangni, plus précisément dans l’arrondissement de Banigbé, un nourrisson a été découvert abandonné dans un sac communément appelé « sac Dangote ».

Les cris du nourrisson selon Fraternité a attiré l’attention des riverains qui ont rapidement alerté les autorités. L’enfant, retrouvé vivant, a été aussitôt pris en charge avant d’être remis aux services de police.

Les autorités ont annoncé l’ouverture d’une enquête afin d’établir les circonstances exactes de cet abandon et de retrouver les parents ou toute personne impliquée.

En attendant les conclusions des investigations, le nourrisson bénéficie d’une prise en charge appropriée. Ce nouvel épisode relance le débat sur la protection de l’enfance et la nécessité de renforcer les mécanismes de prévention et d’assistance aux personnes en situation de détresse sociale.