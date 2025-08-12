PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

Bénin – Tennis: coup d’envoi des championnats départementaux ce mardi

Bénin - Sport
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Bénin - Sport image/svg+xml Bénin – Tennis: coup d’envoi des championnats départementaux ce mardi
Raquette et balle de tennis @megasports
Raquette et balle de tennis@megasports
-Publicité-

Les championnats départementaux de tennis débutent ce mardi 12 août et s’étendront jusqu’au 15 août 2025. L’événement se déroulera simultanément dans les différentes ligues régionales du pays.

Au programme, plusieurs catégories sont engagées : filles et garçons de 10, 12, 14, 16, 18 ans et moins, ainsi que la catégorie seniors, a détaillé Youssoufou Lawani, responsable de l’organisation à la FBT.

Pendant quatre jours, des dizaines de jeunes talents et de joueurs confirmés fouleront les courts à travers le territoire :

  • Charles de Gaulle pour Porto-Novo,
  • Bénin Tennis Club pour la ligue Atlantique-Littoral,
  • ENI de Lokossa pour Mono-Couffo,
  • Hôtel Pergola pour le Zou et les Collines,
  • CAS Tennis Club (Parakou) et SOS Tennis Club (Natitingou) pour les ligues du Nord.

À l’issue de ces championnats départementaux, les meilleurs seront qualifiés pour les championnats nationaux, prévus du 25 au 30 août 2025.

Au-delà de la compétition, ces championnats permettront également à la FBT d’évaluer le niveau de jeu des participants et de mesurer l’impact du travail des entraîneurs, en vue de la détection de nouveaux talents.

-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Monde

Al Nassr: Cristiano Ronaldo pousse pour la venue de Luis Díaz

Europe

Mercato: Liverpool fonce sur Rodrygo, Manchester City s’offre un jeune talent de Tottenham

Europe

«C’est désormais mon tour», Lamine Yamal après avoir pris le maillot de Messi

Europe

AC Milan: « je voulais rester en Europe… », Luka Modric justifie son choix

Bénin

Coupe UFOA-B U20 Garçons 2025: le Bénin éliminé de la compétition

Europe

Barça: Pablo Torre out, Roony Bardghji in

Europe

Officiel: Álvaro Carreras rejoint le Real Madrid

Afrique du Sud

CAN 2025 (F): le programme des quarts de finale

Côte d'Ivoire

Coupe du monde des clubs: Drogba savoure le sacre de Chelsea

Europe

Lamine Yamal: «Pour moi, Messi est le plus grand joueur de l’histoire »

VOIR TOUS LES FLASHS