Bénin – Tennis: coup d’envoi des championnats départementaux ce mardi

Les championnats départementaux de tennis débutent ce mardi 12 août et s’étendront jusqu’au 15 août 2025. L’événement se déroulera simultanément dans les différentes ligues régionales du pays.

Au programme, plusieurs catégories sont engagées : filles et garçons de 10, 12, 14, 16, 18 ans et moins, ainsi que la catégorie seniors, a détaillé Youssoufou Lawani, responsable de l’organisation à la FBT.

Pendant quatre jours, des dizaines de jeunes talents et de joueurs confirmés fouleront les courts à travers le territoire :

Charles de Gaulle pour Porto-Novo,

pour Porto-Novo, Bénin Tennis Club pour la ligue Atlantique-Littoral,

pour la ligue Atlantique-Littoral, ENI de Lokossa pour Mono-Couffo,

pour Mono-Couffo, Hôtel Pergola pour le Zou et les Collines,

pour le Zou et les Collines, CAS Tennis Club (Parakou) et SOS Tennis Club (Natitingou) pour les ligues du Nord.

À l’issue de ces championnats départementaux, les meilleurs seront qualifiés pour les championnats nationaux, prévus du 25 au 30 août 2025.

Au-delà de la compétition, ces championnats permettront également à la FBT d’évaluer le niveau de jeu des participants et de mesurer l’impact du travail des entraîneurs, en vue de la détection de nouveaux talents.