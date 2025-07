Bénin: stationnement interdit sur les trottoirs de la Route des Pêches

Dans le cadre de l’aménagement de la plage de Fidjrossè, section Marie Stella-Adounko (12,5 km), la SIRAT SA interdit formellement le stationnement sur les caniveaux et trottoirs. L’objectif est de garantir la sécurité des piétons et de protéger les infrastructures en cours de réalisation.

La Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA) appelle les usagers de la Route des Pêches à plus de discipline. Dans un communiqué radio-télédiffusé en date du 21 juillet 2025 et parvenue à la rédaction de BENIN WEB TV, la direction générale interdit tout stationnement sur les caniveaux et trottoirs longeant les travaux de la section Marie Stella-Adounko de la plage de Fidjrossè, longue de 12,5 km.

Des zones de stationnement alternatives identifiées

Cette mesure, selon le communiqué, vise à « assurer la sécurité des piétons et préserver les ouvrages en cours de réalisation ». Pour cela, les véhicules doivent être garés exclusivement dans les contre-allées, dans les espaces marqués au sol, prévus pour un stationnement en créneau.

Afin de faciliter la circulation et d’éviter les désagréments, la SIRAT SA précise que des aires de stationnement ont été aménagées à la descente de la bretelle reliant le carrefour Club des Rois à la plage, ainsi qu’au carrefour Togbin, en face de la station-service JB Pétroleum. Ces espaces permettront de désengorger les abords du chantier sans compromettre les travaux.

L’institution invite par ailleurs les usagers à faire preuve de civisme et à respecter ces consignes, sous peine de contravention, d’amende ou d’enlèvement du véhicule par la Police républicaine.