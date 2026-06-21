Bénin : six stations-service sanctionnées pour des anomalies sur leurs pompes

À Parakou et Tchaourou, six pompes à carburant ont été mises sous scellés à la suite d’un contrôle effectué par l’Agence nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM). Les vérifications ont révélé des anomalies susceptibles de porter préjudice aux consommateurs.

Six pompes de distribution de carburant ne sont plus en service dans le département du Borgou. La décision a été prise par l’Agence nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM) à l’issue d’une opération de contrôle menée le mardi 16 juin 2026 dans plusieurs stations-service des communes de Parakou et de Tchaourou.

Selon les constats effectués sur le terrain, certaines installations ne respectaient pas les exigences techniques prévues par la réglementation. Les agents de l’ANM ont notamment relevé des anomalies liées au débit des pompes, susceptibles d’affecter la quantité réelle de carburant délivrée aux usagers.

Face à ces manquements, l’agence a procédé à la mise sous scellés immédiate des équipements concernés. Cette mesure vise à empêcher leur utilisation jusqu’à ce que la situation soit régularisée.

Les promoteurs des stations concernées devront désormais répondre devant les autorités compétentes des irrégularités constatées. La législation prévoit, en cas d’infraction avérée, des sanctions pouvant aller de peines d’emprisonnement à de lourdes amendes.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’opération du Borgou s’inscrit dans une série d’actions déjà engagées par l’institution. En début d’année 2025, des contrôles similaires avaient conduit à la fermeture temporaire de plusieurs pompes dans des stations-service de Cotonou et d’Abomey-Calavi pour des faits comparables.