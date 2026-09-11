Émirats : le projet IA de 5 GW revu après les frappes iraniennes

Les Émirats arabes unis réexaminent l’architecture de leur vaste campus de centres de données pour l’intelligence artificielle. Le projet de 5 GW pourrait être réparti sur plusieurs sites et renforcé contre les drones et missiles, selon Reuters.

Les Émirats arabes unis réexaminent leur projet de campus de centres de données pour l’intelligence artificielle, d’une capacité prévue de 5 GW, après les frappes iraniennes contre des infrastructures technologiques dans le Golfe. Selon Reuters, le site unique envisagé à Abou Dhabi pourrait être remplacé par un réseau de centres répartis dans plusieurs émirats.

Six personnes au fait des discussions ont indiqué à Reuters que le projet, présenté à l’origine comme un campus de 26 kilomètres carrés, pourrait être décentralisé. Les autorités étudient aussi des protections contre les drones et missiles, notamment des défenses aériennes, des bâtiments renforcés et, pour certaines installations, une construction souterraine.

OpenAI indique que les travaux sur l’infrastructure et l’adoption de l’IA progressent. Le projet associe plusieurs groupes technologiques américains et s’inscrit dans la stratégie des Émirats visant à développer des capacités de calcul souveraines à grande échelle.

Le UAE-US AI Campus, annoncé en 2025, doit accueillir Stargate UAE, un cluster de calcul de 1 GW construit par G42 et exploité avec OpenAI et Oracle. La première tranche de 200 MW est attendue en 2026. Nvidia, Cisco et SoftBank participent également à cette initiative, présentée comme l’un des plus grands projets d’infrastructure d’intelligence artificielle hors des États-Unis.

La guerre pousse le Golfe à renforcer ses infrastructures critiques

La révision intervient après les attaques menées en mars contre des infrastructures liées aux États-Unis dans le Golfe. Reuters rapporte que deux centres de données d’Amazon Web Services aux Émirats arabes unis et un autre à Bahreïn ont été endommagés. En avril, les forces armées iraniennes ont également diffusé une vidéo présentant Stargate UAE comme une cible potentielle.

Cette logique de protection dépasse le secteur de l’intelligence artificielle. Le Financial Times rapporte que Dubaï prévoit notamment d’enterrer des réservoirs de carburant dans le cadre de son nouvel aéroport afin de réduire leur exposition aux frappes de drones ou de missiles, après des dommages subis par des installations de surface pendant le conflit.

Le projet émirati est au cœur d’un partenariat technologique avec les États-Unis. G42, également engagé avec Microsoft dans un projet de data center au Kenya, pilote le campus des Émirats. OpenAI avait annoncé en mai 2025 que Stargate UAE constituerait son premier déploiement international de la plateforme Stargate.

G42 a indiqué à Reuters que les travaux du campus progressent comme prévu et que les caractéristiques du projet restent soumises à un examen continu des exigences de sécurité, de résilience et d’exploitation.