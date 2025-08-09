Bénin: résultats du concours de recrutement de 172 fonctionnaires de l’État au profit du MEF (liste)

Le ministère du Travail et de la Fonction publique a rendu public, vendredi 8 août 2025, la liste des candidats admissibles au concours de recrutement de 172 fonctionnaires au profit du ministère de l’Économie et des Finances. Ces résultats, couvrant 35 corps de métiers sur 37, sont diffusés sous réserve d’ultime vérification et contrôle.

Le suspense est levé pour des milliers de postulants. Les premiers résultats du concours de recrutement de 172 fonctionnaires de l’État au profit du ministère de l’Économie et des Finances sont désormais disponibles. La publication officielle a été faite le vendredi 8 août 2025 par le ministère du Travail et de la Fonction publique, précisant que les admissibilités sont encore soumises à des contrôles finaux.

Sur les 37 corps de métiers ayant composé, 35 sont concernés par cette première vague de résultats. Les lauréats devront toutefois patienter pour la confirmation définitive de leur statut, en attendant la fin des vérifications administratives et techniques prévues par les autorités.

Deux épreuves annulées

Dans un communiqué daté du 4 août 2025, la ministre de la Fonction publique avait annoncé l’annulation de deux épreuves, touchant les corps des ingénieurs statisticiens et des ingénieurs des services techniques du bâtiment et des travaux publics. Les candidats de ces spécialités devront attendre de nouvelles dispositions pour connaître la suite du processus.

Ce concours, organisé les 19 et 20 juillet 2025, a mobilisé 5 050 candidats, tous aspirant à intégrer la fonction publique.

