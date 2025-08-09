PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Bénin: résultats du concours de recrutement de 172 fonctionnaires de l'État au profit du MEF (liste)

Bénin: résultats du concours de recrutement de 172 fonctionnaires de l’État au profit du MEF (liste)

Société
Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
1 min.
Concours
Concours
- Publicité-

Le ministère du Travail et de la Fonction publique a rendu public, vendredi 8 août 2025, la liste des candidats admissibles au concours de recrutement de 172 fonctionnaires au profit du ministère de l’Économie et des Finances. Ces résultats, couvrant 35 corps de métiers sur 37, sont diffusés sous réserve d’ultime vérification et contrôle.

Le suspense est levé pour des milliers de postulants. Les premiers résultats du concours de recrutement de 172 fonctionnaires de l’État au profit du ministère de l’Économie et des Finances sont désormais disponibles. La publication officielle a été faite le vendredi 8 août 2025 par le ministère du Travail et de la Fonction publique, précisant que les admissibilités sont encore soumises à des contrôles finaux.

Sur les 37 corps de métiers ayant composé, 35 sont concernés par cette première vague de résultats. Les lauréats devront toutefois patienter pour la confirmation définitive de leur statut, en attendant la fin des vérifications administratives et techniques prévues par les autorités.

Deux épreuves annulées

Dans un communiqué daté du 4 août 2025, la ministre de la Fonction publique avait annoncé l’annulation de deux épreuves, touchant les corps des ingénieurs statisticiens et des ingénieurs des services techniques du bâtiment et des travaux publics. Les candidats de ces spécialités devront attendre de nouvelles dispositions pour connaître la suite du processus.

Ce concours, organisé les 19 et 20 juillet 2025, a mobilisé 5 050 candidats, tous aspirant à intégrer la fonction publique.

Bénin: résultats du concours de recrutement de 172 fonctionnaires de l’État au profit du MEF (liste)

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Bénin: 2 repris de justice arrêtés à Godomey pour vol de motocyclettes

Bénin

Drame à Zogbodomey : un homme meurt sous les coups de trois agents de sécurité privée

Bénin

Bénin: arrestation du tiktokeur Flapacha Premier

Bénin

« La Cour ne peut pas changer un article du code électoral », Nourénou Atchadé répond à Patrice Talon

Monde

Tensions commerciales: le Brésil et l’Inde envisagent une riposte coordonnée face aux tarifs douaniers de Washington

Bénin

Bénin: cinq individus interpellés à Kérou pour vol à main armée

Bénin

Celtiis Bénin sort le grand jeu: 280 millions de FCFA pour booster le football local

Bénin

Bénin: un policier devant la CRIET pour soupçons d’abus de fonction dans une affaire d’agression sexuelle

Bénin

Processus électoral: l’opposition dénonce des retards et appelle à plus de rigueur

Bénin

Bénin: l’opération de distribution des attestations de réussite au Bac 2025 annoncée pour bientôt

VOIR TOUS LES FLASHS