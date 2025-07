Bénin: renforcement de l’effectif dans plusieurs tribunaux

Le Conseil des ministres tenu ce mercredi 16 juillet 2025 a procédé à une série de nominations et de promotions au sein de la magistrature béninoise.

Des magistrats ont été affectés ou promus dans plusieurs juridictions, tant ordinaires que spéciales. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), institution clé dans la lutte contre la corruption et le crime organisé, n’a pas été en reste. De nouveaux juges et procureurs y ont été nommés, renforçant ainsi ses effectifs et sa capacité d’action.

Ces mouvements interviennent dans un contexte de consolidation de l’appareil judiciaire, avec pour objectif annoncé d’améliorer l’efficacité, la transparence et la célérité du traitement des dossiers, notamment ceux à forte sensibilité économique et sécuritaire.

Point des nominations

A la CRIET

Parquet Spécial

1 KADJA KOWENON 4ème Substitut

2 SANNY Eyitayo Karamatou 5ème Substitut

- Publicité-

A la Cour Spéciale des affaires foncières

SIEGE

1 GBEDJI Ayédame Moïse Juge au tribunal

2 SOSSOU AGBONON P. Noflette Jonisse Juge au tribunal

- Publicité-

3 GNIMAGNON Osée Ghislain Sèyigbénan Juge au tribunal

4 SEMANOU Valentine Private Juge au tribunal

5 OUSSOU-KLOUI Akpome Apolline Juge au tribunal

6 KOLEGBE Woyénitihoun Carine Pamela Juge au tribunal

7 ZINSOU Bignon Régis Abimaël Juge au tribunal

8 HIYANOU Sonagnon Prosper Juge au tribunal

9 ALLEY Kemal Habir Juge au tribunal

PARQUET SPECIAL

1 DANVI Elme Pie 4ème Substitut

Au Tribunal de Commerce de Cotonou

SIEGE

1 HOUNZALI Marie-Claire Juge au tribunal

2 ELISHA Aimé Mozart Juge au tribunal

3 DOHA Honeste Juge au tribunal

Au Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou

SIEGE

1 Ahodo Donald Franck Juge au tribunal

2 KABOURE Pascaline Marlène Omowumi Corine Juge au tribunal

3 HOUNGUE Hélyette Lydie Kpèdetin Juge au tribunal

4 KODO Mahouli Bernice Florine Juge au tribunal

5 HOUNTON Koffi Bruno Juge au tribunal

6 KOSSOU Bidossessi Dossou Elie Juge au tribunal

7 SOHOTO Noël Juge au tribunal

8 ZINVOKPODO N’Nangnon Adémonla Mavly-Young Juge au tribunal

PARQUET

1 TOGLA Babatoundé Wilfried 5ème Substitut

Au Tribunal de Première Instance de Première Classe de Porto Novo

SIEGE

1 MOUSSA Fadilath Juge au tribunal

2 KOUGBLENOU Goussanou Arnaud Juge au tribunal

3 HOUEGBE Jacques Juge au tribunal

Au Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Pobè

SIEGE

1 ANANI Bessanh Christian Juge au tribunal

2 SINGBE Bignon Rock Juge au tribunal

3 OLOFINDJI Olouchègoun Juge au tribunal

PARQUET

1 FATONDE Benjamin 2ème Substitut

Au Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe d’Allada

SIEGE

1 KOSSOU Assiba Christelle Juge au tribunal

2 ODJO Oloutchegoun Aristide Arnaud Juge au tribunal

3 FOUSSENI Abdoul Djalilou Juge au tribunal

PARQUET

1 AGBASSAGAN Mahuklo Bienvenue 3ème Substitut

Au Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Ouidah

SIEGE

1 AHOMADIKPOHOU Sètondji Romuald Landry Juge au tribunal

2 HLOUAGBE Blawa Rosaline Juge au tribunal

3 BOKOSSA Comlanvi Henri Juge au tribunal

PARQUET

1 ZOHOUN Gbètoho Vladimir 3ème Substitut

Au Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe d’Abomey Calavi

SIEGE

1 HOUEDOKOU Alain Juge au tribunal

2 AYAMOUDOU SOULE Souraka Juge au tribunal

3 OBAGOU Tessi Leslly Bonheur Kalogban Juge au tribunal

PARQUET

1 GUEDEMEY Kpatinde Landry 5ème Substitut

Au Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe d’Abomey

SIEGE

1 EBOUSSE Jeannette Juge au tribunal

2 AZADJI Mississoh Bérenger Menahem Juge au tribunal

3 CHINCOUN Inès Claire Juge au tribunal

Au Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Dassa

SIEGE

1 HADONOU Koffi-Mensah Landry-Fulbert Juge au tribunal

2 ADOTE Sourou Hyacinthe Juge au tribunal

3 TOSSA Hugues Prudent Espoir Juge au tribunal

Au Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Lokossa

SIEGE

1 HOUESSOU Dossou Joël Guy Juge au tribunal

2 CHACRAN OKOTI Azize Juge au tribunal

3 SAMBIENI Eulalie Juge au tribunal

Au Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe d’Aplahoué

SIEGE

1 HOUNKANRIN Ayimèhouè Jacques Odilon Juge au tribunal

2 IDRISSOU Wourahi Juge au tribunal

PARQUET

1 ATANNON Cyriaque 1er Substitut

Au Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Savalou

SIEGE

1 BESSAN Ayaba Colette Juge au tribunal

2 CODJO Bienvenu Juge au tribunal

3 HOUNSOU Zinhoué Hérédia Juge au tribunal

PARQUET

1 MEVI Bènoukpo Aristide 2ème Substitut

Au Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Comé

SIEGE

1 ASSOUTO Rock Adelphe Juge au tribunal

2 ADOKO Fassinou Lionel-Bruel Juge au tribunal

PARQUET

1 ADANGO Yémalin Christelle 2ème Substitut

Au Tribunal de Première Instance de Première Classe de Parakou

SIEGE

1 DODOMINTIN Charles Juge au tribunal

2 KAKPO Ayikoué Alain Juge au tribunal

3 ADJIGBEY Axelle Coralia Fignon Juge au tribunal

4 SETOUMI Elisée Rodolph Juge au tribunal

5 DEGLA Tolomê Juslode Juge au tribunal

6 MITOKPE Roberte Juge au tribunal

Au Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Djougou

SIEGE

1 TOVIHOUDJI Mahoutin Simon Juge au tribunal

2 GNACADJA Bénédictus Brian Juge au tribunal

3 AHOUISSOUSSI Josaphat Boko Juge au tribunal

PARQUET

1 MBOMA NKWE Odette Procureur de la République

2 HOUNTONDJI Nonvignon Mathieu 1er Substitut

Au Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Natitingou

SIEGE

1 CHABI Mondukpè Olabiyi Juge au tribunal

2 BELLO Zoul Kifl Akambi Adébayo Juge au tribunal

3 DADAGLO Celza Eméline Ariane Juge au tribunal

Au Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Kandi

SIEGE

1 ADJIBOLA Mouléro Marc Juge au tribunal

2 OGOUGBE Assiba Brigitte Juge au tribunal

3 KOUNOUHO Marcson Smile G. Tagnon Juge au tribunal

Au Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Malanville

PARQUET

1 DJESSOUHO Lionel 1er Substitut

2 AGBAHIDE Minakpon Nestor 2ème Substitut